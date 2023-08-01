Этим знакам очень не повезет.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых август обернется болезненным расставанием с любимым человеком. Вы будете находиться в депрессивном состоянии весь месяц.

Рак

Рак - это слишком сентиментальный и спокойным знак Зодиака, поэтому для баланса и гармонии они находят себе более экспресивных партнеров. Однако из-за разных характеров у них часто бывают недопонимания. Раки хотят сидеть дома и наслаждаться уютом, а их партнеры хотят развлекаться и покорять этот мир.

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Именно на этой почве у них может возникнуть скандал, который и приведет к расставанию. Астрологи советуют вам не отчаиваться, а искать партнера, с которым у вас будут похожи взгляды на жизнь.

Близнецы

Близнецы - еще один знак Зодиака, которому не повезет в отношениях. Проблема в том, что вы часто носите розовые очки, никак не пытаясь понять, что в жизни могут происходить разные события и не всегда приятные.

Однако уже в августе розовые очки спадут с вас, тогда вы увидите то, что не хотели замечать. Возможно, вы попали в любовный треугольник, но даже не догадывались об этом. Уже в конце лета все встанет на свои места, карты вскроются, а вы будете в шоке от всего происходящего.

Напомним, ранее астрологи назвали три счастливчика августа.

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