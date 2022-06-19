Им не повезет больше, чем другим знакам Зодиака.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце июня столкнуться с неприятностями. Из-за всего происходящего у вас будет испорчено настроение и даже возможна депрессия.

Овен

В вашем окружении есть человек, который уже длительное время вам завидует. В конце июня ему предоставиться возможность как-то очернить вас, и он обязательно ею воспользуется. Вы можете расценить это как предательство и уйти в себя, а можете посмотреть на это с философской точки зрения. Все, что с нами не происходит - это урок, который вы должны пройти и усвоить.

Близнецы

В случае Близнецов все намного практичнее. Вы можете потерять работу, лишиться дохода и даже на какое-то время уйти в себя. Чтобы избежать негативных последствий, астрологи рекомендуют вам держать язык за зубами и не делиться своими планами с окружающими. Помните, все, что вы скажете - может быть использовано против вас.

Напомним, от трех знаков Зодиака нужно держаться подальше.

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