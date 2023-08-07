Рожденные под этими знаками люди получат шанс встретить свою половинку или улучшить уже имеющиеся отношения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых погрузятся с головой в любовные дела на текущей неделе, до 13 августа.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди получат шанс встретить свою половинку или улучшить уже имеющиеся отношения.

Эти знаки Зодиака потеряют голову от любви - кто в списке

В указанный период интересной и потрясающей личная жизнь будет у Дев. Будет создаваться такое впечатление, что все остальное неважно и отошло на второй план. На этой неделе представители данного знака могут решиться отменить все свои планы ради того, чтобы провести время с любимыми. А одинокие Девы наконец-то решатся заводить новые знакомства и будут иметь успех в своих поисках обязательно.

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Потерять голову от любви в ближайшие дни могут Скорпионы. Астрологи советуют им быть менее экспрессивными, отдавать отчет своим действиям и держать ситуацию под контролем. Иначе появится риск больше потерять, чем приобрести. В остальном Скорпионам следует получать удовольствие и поступать по велению сердца.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых очень сильно рискуют остаться ни с чем из-за финансовых проблем до 13 августа.

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