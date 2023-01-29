Понедельник принесет немало сюрпризов.

30 января Девам стоит готовиться к неприятностям, их ждет настоящий апокалипсис на работе. А вот Весов ждет много романтики, для них судьба готовит приятный день. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам придется взять на себя большую ответственность. Вам предстоит решить не только свою судьбу, но и сделать выбор за своих родственников.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам борьбу со страхами. Вам придется побороть свою фобию и столкнуться с ней лицом к лицу.

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Близнецы

30 января Близнецы могут совершить большую ошибку. Постарайтесь не совершать поспешных выводов и обдумывайте каждое слово.

Рак

Раков ждут приятные подарки. Вы можете получить неожиданный презент от друзей или второй половинки. Постарайтесь ответить тем же.

Лев

Карты Таро сулят Львам большую славу. Вы можете очень высоко взлететь и стать невероятно популярными.

Дева

Девам стоит готовиться к тому, что их ждет настоящий апокалипсис. На работе вас завалят делами, также вы можете опоздать и получить от начальства выговор.

Весы

30 декабря Весам не стоит переживать, вас ждет огромное счастье. Этот день отлично подойдет для создания семьи и поиска новой работы.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам сбавить темп и не торопить события. В вашей жизни все хорошо, но вы можете спугнуть удачу, если будете спешить осуществить все свои мечты.

Стрелец

Стрельцов ждет страсть и большая любовь. Однако не стоит забывать, что в отношениях важны не только поцелуи, а еще и духовная близость.

Козерог

30 января Козероги могут столкнуться с тем, что все идет не так, как они планировали. На самом деле это не плохо, судьба пытается направить вас на более удачную дорогу.

Водолей

Водолеев могут сильно обмануть. Вы слишком доверчивы, а потому нечестные люди норовят этим воспользоваться.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам пересмотреть свое отношение к проблемам. Возможно, вы усложняете свою жизнь надуманными неприятностями.

Ранее астрологи рассказали, что только два знака Зодиака сделают прорыв в карьере совсем скоро.

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