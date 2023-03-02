Каким будет первый месяц весны по гороскопу для Девы и к чему следует быть готовым.

Март 2023 по гороскопу для Дев обещает быть довольно спокойным. Хотя так все будет выглядеть только внешне - в мыслях и душе будет несколько иное настроение. Не поддавайтесь смуте и сомнениям: все можно решить и все обязательно решится, ведь у вас есть очень хороший помощник - вы сами.

Гороскоп карьеры на март 2023

Март 2023 для Дев в работе будет нейтральным. Наконец наступило спокойное время и можно разобраться со всеми последствиями, которые принесли перемены прошлых месяцев. Решайте формальные вопросы, связанные с бумагами, собирайте необходимые документы и справки.

С финансами тоже все будет ровно. Правда, вы можете захотеть большего дохода - и это вполне нормальное желание. Звезды советуют Девам в марте поразмышлять над новыми возможностями и перспективами и составить план действий. Но конкретных шагов предпринимать пока не стоит, лучше немного подождать.

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Дорогие покупки, кроме обдуманных и запланированных заранее, в марте делать не стоит. Мелкие приобретения будут удачными - покупайте то, что давно откладывали на потом.

Гороскоп любви на март 2023

Любовный гороскоп для Дев в марте не сулит каких-либо перемен. Семейных Дев, конечно, могут беспокоить мысли о будущем, но тревожиться по этому поводу не стоит. Грамотно и без лишних эмоций озвучьте свои переживания партнеру - вместе у вас получится решить любую проблему.

Холостым Девам в марте 2023 как никогда захочется найти свою вторую половинку. Вас могут преследовать мысли по поводу того, достаточно ли вы хороши. Звезды советуют оставить себя в покое, одиночество - еще не признак того, что вы не востребованы. И потом, помните же эту поговорку: если хочешь выиграть в лотерею - купи сначала лотерейный билет. Так может, и вам для начала следует с кем-то познакомиться?

Гороскоп здоровья на март 2023

В марте 2023 Девам следует быть осторожными - есть риск подхватить простуду. Поэтому ее лучше предупредить: больше овощей и фруктов в рационе, своевременный отдых, прогулки на свежем воздухе - вы, безусловно, все это знаете и сами.

Также первый месяц весны благоприятен для похудения, но не нужно худеть во что быто ни стало - во всем нужна золотая середина. Не забывайте, что ваш знак принадлежит земной стихии и медленное похудение будет куда лучше для вашего здоровья, чем жесткая диета.

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