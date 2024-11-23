Ретроградный Меркурий начнется 26 ноября и закончится 15 декабря.

Ретроградный Меркурий 2024 будет вращаться в обратном направлении вместе с другой мощной планетой - Марсом. Период иллюзорного обратного хода не стоит воспринимать, как негативный - наоборот, можно обернуть ситуацию в свою пользу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Чем опасен ретроградный Меркурий

Первая планета от Солнца, которая с 26 декабря поменяет движение, сулит множество изменений в жизни людей. В силу того, что Меркурий окажется в знаке Стрельца, многие люди будут вынуждены обратиться к прошлому, чтобы пересмотреть свое поведение и принятые решения. В такой период есть риск обнаружить много лжи и совершенных ошибок.

Также планета будет способствовать пересмотру планов, целей и ориентиров, хобби, увлечений, составленных списков дел. Не удивляйтесь, если именно с 26 ноября по 15 декабря вам захочется убрать из жизни все то, что вас не радует - это естественный процесс ретроградности.

Кроме того, ретроградный Меркурий поможет вам расставить приоритеты и понять, где друзья, а где враги. Лучший метод для определения статуса человека - разговор об идеалах, мировоззрении и ценности. Если человек "не ваш", то возникнет недопонимание без возможности компромисса, но в случае "родных сердец" диалог будет буквально наполнен положительной энергией.

Что можно делать в ретроградный Меркурий

Для того чтобы обернуть это время для себя в пользу, запомните, как долго Меркурий остается ретроградным - у вас будет только 3 недели, чтобы наладить свою жизнь. Астрологи говорят, что хорошо делать при ретроградном Меркурии абсолютно все, что улучшает ваше моральное и физическое состояние.

Можно убирать, наводить порядок в доме и в жизни, облагораживать пространство вокруг себя. Удачными будут любые действия в сторону улучшения тела, то есть, похудение, занятия спортом, массажи, спа-процедуры. Также можно побаловать себя вкусной едой и напитками, устроить детокс-день или сеанс релаксации. Для духовного роста и развития навыков желательно определиться с хобби, если у вас его нет, или найти время на любимое занятие, если уже знаете, чем хотите заниматься.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Кроме советов и рекомендаций насчет благих дел и намерений, улучшающих ваше состояние и позволяющих пройти период ретроградности максимально приятно, есть и запретные темы. Астрологи настоятельно не советуют в этот непростой период жаловаться на жизнь. В любом случае, вне зависимости от того, что принесет в вашу судьбу планета, это вам необходимо для уроков и опыта.

Запомните - в ретроградный Меркурий категорически запрещено:

планировать и совершать далекие поездки;

подписывать документы;

заключать сделки;

приобретать дорогостоящие вещи;

выходить замуж;

менять место жительства;

устраиваться на новую работу;

делать сложные операции;

кому-либо что-либо обещать;

перегружать себя обязанностями.

Учитывайте и то, что весь это спектакль будет происходить в очень активном огненном знаке Стрельца, который стремится к свободе, расширению горизонтов, новым впечатлениям. Однако ретроградность замедляет физический ход, открывая возможность для движения философского.

Это значит, что идти никуда не нужно - нужно подумать о том, куда идти. К тому же, энергия Стрельца подтолкнет вас к решимости - стоит перестать терпеть то, что для вас неприемлемо. Если вас не устраивает работа, личная жизнь, круг общения, внешний вид, в общем, любая сфера - смело меняйте, второго такого удачного шанса может и не быть.

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