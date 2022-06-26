По словам эксперта, прямых путей, в том числе по Крыму, не будет.

Астропсихолог Ирина Звягина предрекла судьбу оккупированного Россией Крыма, спрогнозировав его возвращение в состав Украины.

Об этом она пишет у себя в Facebook.

В подтверждение своих слов эксперт предложила посмотреть карту голосования решения об оккупации Крыма Госдумой РФ в 2014 году.

"Карта исключительно интересная. Это новолуние на Хироне в Рыбах. Квадрат Юпитер с Ураном - аспект "наглой" экспансии (хочу и могу) и аспекты разрыва и развода, расторжения договоренности и изменения статуса взаимодействия двух сторон. Аспект Юпитера с Ураном Плутон дополняет до тау-квадрата, что указывает на окончательный приговор и смерть отношений. Точка новолуния в аспектах к Юпитеру и Плутону тоже показатель своего рода обновления. Вроде бы все круто и своевременно. Но(!) Марс в этот день стационарный перед разворотом в ретро. Причем, стационарная планета ставит на себе самый сильный акцент, а здесь еще Марс, сигнификатор военных действий. Нельзя выиграть войну, начав ее на стационарно-ретроградном Марсе, да еще изгнанном в Весах и в квадрате с Венерой, управительницей Зенита. Поставленная цель не будет достигнута", - отмечает астролог.

Звягина предупреждает: прямых путей и достигнутых целей по Крыму точно не будет.

"Или произойдет то, на что указывает Хирон, хозяин новолуния. Архетипу Хирона приписывают качество бумеранга. Не потому ли так часто звучит слово "вернуть"? Хирон в точном аспекте с Плутоном - трансформация, причем неожиданная для стороны, проявляющей агрессию, переворачивающая ситуацию с ног на голову. Новолуние с Хироном в 7-м доме карты. Каким врагом окажется для России Украина? В карте большой подвох, скрытый потенциал и двойное дно", - поясняет она.

"Кому интересно, могут оценить позиции Белой и Черной Лун в карте. Здесь тоже все ожидаемо. И можно не удивляться появляющимся заявлениям о возвращении Крыма, когда ситуация на фронте пока не указывает на ощутимые улучшения. Так или иначе это вопрос времени", - убеждена эксперт.

Как сообщал УНИАН, астролог Анна Карпеева прогнозирует новую поворотную точку в войне в Украине, она ожидается в конце июля - начале августа. По ее словам, это будет кризисный момент.