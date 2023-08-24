Этот месяц будет для них очень благоприятным.

Астролог Влад Росс рассказал, что сентябрь будет очень благоприятным в любовном плане только для четырех знаков Зодиака. Звезды будут способствовать тому, чтобы они обрели личное счастье.

По словам эксперта, Венера выйдет в директное положение и принесет романы, новые любовные приключения и счастье, особенно в поездках, Львам. Но при этом им стоит быть осторожными за рулем.

Также повезет Водолеям и Овнам. У них есть перспективы, новые возможности для реализации задуманного. Они могут встретить свою большую любовь.

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Самая сильная сексуальная энергия будет у Козерогов. Для них сентябрь будет месяцем страсти, любви, желания, соблазнов. Поэтому в этом месяце будут удачны новые знакомства с противоположным полом.

А вот Весам и Овнам не повезет в любовном плане. Весь месяц у них будут выяснения отношений, ссоры, препятствия на пути к счастливым отношениям. Поэтому личную жизнь им лучше пока поставить на паузу. Уделите время работе или другим занятиям.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, на улице каких знаков Зодиака будет праздник в сентябре, кто может неожиданно озолотиться или встретить свою любовь, а кому грозят ДТП и несчастные случаи.

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