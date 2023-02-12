Роман Шептицкий утверждает, что на протяжении следующей недели с 13 по 19 февраля оккупанты будут давить с новой силой, пытаясь использовать момент ожидания поставок оружия в Украину.

Известный экстрасенс Роман Шептицкий сделал таро-прогноз касательно войны в Украине на неделю с 13 по 19 февраля 2023 года. По общей характеристике выпадает давление, груз и печаль.

Пятерка мечей сигнализирует о том, что ближайшие семь дней пройдут в ожидании, а также в течение этого времени может быть обострение военной ситуации.

"Можно сказать, что началось последнее масштабное наступление на Украину. Враг понимает, что мы еще ожидаем прихода оружия, танков и так далее, и они хотят максимально использовать этот момент", - сказал маг Роман Шептицкий.

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Несмотря на то, что у оккупантов будут попытки продвигаться, украинская армия будет мужественно держать оборону. Вот что Шептицкий сказал по этому поводу:

"С понедельника, 13 февраля, там, где раньше была стена, мы будем идти напролом. Даже те, кто сейчас занимает пассивную позицию, будут активироваться в плане помощи Украине".

Карты Таро говорят, что 14 февраля могут быть какие-то хорошие новости в этом плане. Это может быть новая помощь, поддержка с неожиданной стороны, стремительные успехи на фронте, проблемы в российской армии или в самом Кремле.

Шептицкий добавил, что придется ждать - позитивная динамика обязательно будет.

Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.

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