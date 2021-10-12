В этот список неожиданно попал Телец.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые боятся всего на свете. И речь не только о боязни пауков или темноты, но и более серьезных вещах.

Рак

Добрые и мнительные Раки бояться экстрима и все, что может причинить им физическую боль. Они, например, никогда не прыгнут с парашютом или не будут кататься на американских горках. Также они очень бояться предательства, поэтому с опаской подпускают к себе людей. Из-за постоянного навязчивого страха им сложно жить и находить общие интересы с людьми.

Телец

Упрямые Тельцы неожиданно оказались в этом списке. С виду они кажутся суровыми, уверенными в себе и очень амбициозными. Но на самом деле они боятся практически всего - потерять деньги, красоту, репутацию. Все это создает им некий дискомфорт.

Рыбы

Читайте такжеПрирожденные ведьмы: три знака Зодиака среди женщин, с которыми опасно связыватьсяМечтательные Рыбы не терпят одиночества, поэтому рядом с ними всегда кто-то должен быть. За каждого человека они цепляются руками и ногами. Если кто-то выбивается из их жизни, то у Рыб начинается настоящая паника. Они боятся ухода людей как смерти. К слову, они, как и Раки еще боятся экстрима. Поэтому с ними можно рассчитывать только на прогулки в парке, домашние посиделки или кино.

Напомним, ранее астрологи сказали, что четыре знака Зодиака могут радоваться, ведь эта осень перевернет их жизнь с ног на голову. Все перемены будут к лучшему.

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Автор: Диана Могилевич