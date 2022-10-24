Это самые суеверные знаки Зодиака.

Астрологи рассказали, что только три знака Зодиака из всего зодиакального круга верят в приметы. Они не выносят на ночь мусор, не переходят дорогу, если пробежала черная кошка и так далее.

Рыбы

Рыбы очень внимательны к деталям. Они могут заметить то, на что не обратит внимание ни один другой человек. Для представителей этого зодиакального созвездия очень важно, чтобы в их жизни была гармония. Поэтому они верят, что если вынесут мусор на ночь, то могут накликать беду. К тому же они никогда не свистят, так как боятся остаться без денег.

Близнецы

С одной стороны это решительные люди, готовые на любые подвиги. Но стоит только черной кошке перейти им дорогу, как они сразу же дадут заднюю. Именно вера в приметы порой очень мешает им добиваться успеха. Потому что они могут остановиться на полпути или им покажется, что судьба дает им разного рода сигналы, что чего-то не стоит делать.

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Скорпион

Тройку лидеров закрывает Скорпион, который знает абсолютно все приметы. Это настолько суеверный знак Зодиака, что он способен придумывать себе даже то, чего на самом деле нет. У них очень развита фантазия, из-за которой они нередко страдают. Но мыслить более рационально они почему-то отказываются.

Напомним, у каких знаков Зодиака вскоре начнется "белая полоса".

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