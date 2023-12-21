Новый, 2024-й, обещает изменения в личной жизни для каждого знака Зодиака. В значительной степени они зависят от расположения, стихии и транзита планет. Например, Венера, планета любви и романтики, не будет находиться в ретрограде (обратном движении) в течение всего 2024 года. Это означает успех в любви и укрепление отношений. Самой активной планета любви будет только в течение определенного времени - с 25 апреля по 29 июня. Юпитер, планета удачи и счастья, будет в активном состоянии только месяц - с 7 мая по 6 июня. Именно в это "окно" советуют выбирать дату бракосочетания. Марс, который отвечает за сексуальное влечение и совместимость, станет ретроградным только в конце года и на короткое время, а сойдет 24 января 202-го - с этого момента можно ожидать больше страсти в отношениях.
Конечно, будут не только любовь и взлеты, но и разочарования: некоторые знаки Зодиака будут наслаждаться семейным счастьем, другие - найдут любовь всей жизни, а кому-то не повезет. В любом случае будьте настроены на позитив и готовьтесь взять от этого года все самое лучшее. Подробно о ситуации на личном фронте расскажет гороскоп любви на 2024 год.
- Любовный гороскоп для Овна на 2024 год
- Любовный гороскоп для Тельца на 2024 год
- Любовный гороскоп для Близнецов на 2024 год
- Любовный гороскоп для Рака на 2024 год
- Любовный гороскоп для Льва на 2024 год
- Любовный гороскоп для Девы на 2024 год
- Любовный гороскоп для Весов на 2024 год
- Любовный гороскоп для Скорпиона на 2024 год
- Любовный гороскоп для Стрельца на 2024 год
- Любовный гороскоп для Козерога на 2024 год
- Любовный гороскоп для Водолея на 2024 год
- Любовный гороскоп для Рыб на 2024 год
Любовный гороскоп для Овна на 2024 год
- Пары
Рожденные под знаком Овна, которые уже имеют отношения, начнут 2024 год на счастливой ноте - у вас все должно идти хорошо. Впрочем, во втором квартале года (с апреля по июнь) вам стоит проявить осторожность - согласно гороскопу в отношениях возможны дисгармония и разногласия. Все проблемы решайте с терпением и любовью, советует астропрогноз. Вторая половина года вернет в отношения понимание и тепло.
- Семья
В первом квартале 2024-го (с января по март) гармонию в вашей семье могут испортить некоторые проблемы, связанные с деньгами. Решая их, помните, что главное все-таки не деньги, а атмосфера в доме. Наберитесь терпения и находите полюбовные решения. Особое внимание также уделите детям и подросткам.
- Холостые
Во второй половине года холостым Овнам удастся найти свою половинку и наслаждаться новой любовью. После некоторых потрясений в начале вы таки обретете гармонию и спокойствие, а в конце года ваши отношения могут завершиться браком.
Любовный гороскоп для Тельца на 2024 год
- Пары
Рожденные под знаком Тельца столкнутся в новом году как со взлетами, так и падениями. Некоторые жизненные вызовы могут привести к появлению токсичности в отношениях и отравить их. Впрочем, во второй половине года ситуация, скорее всего, улучшится. Совет: стоит поработать над улучшением вашего общения с партнером и развитием сексуальной жизни.
- Семья
Семейным Тельцам любовный гороскоп на 2024 год обещает счастье - семья будет в хорошем настроении и довольна вашим вниманием. Это удачное время для планирования пополнения в семье, конечно, если вы этого хотите.
- Холостые
В первые месяцы года одинокие Тельцы будут чувствовать себя одинокими и растерянными. Впрочем, несколько позже ситуация изменится: у вас появится много новых знакомств и расширится круг общения, но вы не будете спешить с серьезными обязательствами (Тельцы, собственно, никогда не спешат). Хотя влюбленные будут готовы связать себя брачными узами после предварительных размышлений в начале года.
Любовный гороскоп для Близнецов на 2024 год
- Пары
В начале 2024-го Близнецы будут наслаждаться полной гармонией, но во втором квартале года (с апреля по июнь) горизонт затмят мелкие ссоры и ненужные споры. В третьем квартале (с июля по сентябрь) ситуация выровняется - какая-то гармония таки наступит, но вам, если хотите сохранить мир в отношениях, придется поработать над этим. Прежде всего - постараться наладить общение.
- Семья
Главный совет для семейных Близнецов - вам стоит быть внимательнее к старшим людям в семье. Они обычно чрезвычайно чувствительны к тому, как вы к ним обращаетесь и что говорите. Старайтесь быть мягче в своем подходе и всегда ищите мирные пути решения конфликтов.
- Холостые
С апреля у одиноких Близнецов могут возникнуть трудности в романтических отношениях - возможно, вы не сможете найти себе достойного партнера. Если такая ситуация складывается не впервые, и вы часто разрываете отношения, то, вероятно, вам стоит проанализировать себя и снизить планку своих ожиданий.
Влюбленные Близнецы могут быть не уверены в своих чувствах. Совет будет таков: сначала разберитесь с эмоциями и не спешите с обязательствами.
Любовный гороскоп для Рака на 2024 год
- Пары
Рожденные под знаком Рака укрепят свои любовные узы в 2024-м, а ваша привязанность к партнеру будет только расти. Вы будете испытывать домашнее блаженство почти весь год и много времени проведете в объятиях любимого человека. Гороскоп обещает вам сплошное удовольствие.
- Семья
В течение года вас ждут хорошие отношения со всеми членами семьи. Вы, скорее всего, будете наслаждаться семейным досугом, а ваши семейные отношения станут крепче.
- Холостые
В 2024-м одинокие Раки, скорее всего, найдут свою вторую половинку, хотя в первые месяцы года вам будет прекрасно и наедине с самими собой. Влюбленные будут счастливы со своими партнерами, а ваши отношения укрепятся. Это хорошее время для того, чтобы сделать предложение и вступить в брак - в мае или несколько позже.
Любовный гороскоп для Льва на 2024 год
- Пары
Рожденные под знаком Льва хорошо начнут этот год - ваши отношения с партнером будут улучшаться и укрепляться. Взаимопонимание усилится, и вы со своей половинкой станете еще и замечательными друзьями. Некоторые разногласия могут возникнуть в вашей романтической жизни в последнем квартале года (с октября по декабрь).
- Семья
В начале года у семейных Львов может появиться недоразумение в отношениях между членами семьи. Вам стоит быть осторожнее в словах и поступках, чтобы не разрушить свою крепость. В конце концов все решится мирным путем, а ближе к концу года, возможно, вашу семью посетит аист.
- Холостые
Одиноких Львов ждет много общения. Вероятно, вы сможете встретить свою вторую половинку, и вскоре простое общение может перерасти в постоянные отношения. Влюбленные Львы будут очень счастливы и довольны своими партнерами. Вероятно, вы решите вступить в брак в последнем квартале 2024 года (октябрь-декабрь).
Любовный гороскоп для Девы на 2024 год
- Пары
Согласно любовному гороскопу, в начале 2024 года у представителей знака зодиака Дева возникнут разногласия в отношениях. Возможно, произойдет определенный разлад в общении, и это может привести к тому, что вы отдалитесь друг от друга. Будьте более открытыми и честными друг с другом и старайтесь преодолеть разногласия - такие усилия никогда не бывают напрасными и в конце концов вам удастся найти общий язык.
- Семья
Семейных Дев ждут несколько неудач (назовем их так) в семейных отношениях в первом квартале года (с января по март). Но потом ситуация выровняется, и ваша семья будет вполне будет довольна вами, скорее всего, хорошо проведете время. Дети и молодежь станут настоящим источником радости, и вы будете чувствовать особую связь с ними.
- Холостые
Одинокие Девы будут много общаться и познакомятся со многими интересными людьми. Впрочем, скорее всего, вы будете наслаждаться вволю своим одиночеством - не намереваясь оставаться с кем-то навсегда. Это нормально, только если вы открыто об этом говорите и не разбиваете сердец. Влюбленные Девы могут с головой утонуть в своих чувствах и захотят связать себя узами брака. Последний квартал года. с октября по декабрь - самое благоприятное время для этого.
Любовный гороскоп для Весов на 2024 год
- Пары
Уроженцы солнечного знака Весов, скорее всего, встретят новый год на счастливой ноте. Вы будете больше ценить и беречь своего спутника жизни, и год будет благоприятным для семейных отношений. Между вами будет царить гармония и доброжелательность - вы будете наслаждаться близостью и взаимопониманием. Впрочем, во второй половине года вам следует проявить осмотрительность.
- Семья
Семейные связи будут хорошими и укрепятся в первые месяцы года. Позже гармонию могут несколько нарушить финансовые вопросы - с ними вам придется разобраться. Зато у детей все будет хорошо, что изрядно порадует.
- Холостые
В начале года одиноких Весов поразит стрела Амура - вы влюбитесь по уши. Впрочем, гороскоп советует не спешить брать на себя серьезные обязательствами. Ближе к концу года могут возникнуть некоторые разногласия в отношениях и вы можете чувствовать себя уже не слишком уверенными в них.
Любовный гороскоп для Скорпиона на 2024 год
- Пары
В начале года у рожденных под знаком Скорпиона могут появиться некоторые проблемы с партнером. Совет этого периода: будьте осторожны со своими словами. Некоторые резкие высказывания могут отравить даже самые крепкие отношения. Ситуация, скорее всего, улучшится в июне, если вы будете пытаться наладить дружеские отношения с партнером.
- Семья
Этот год в целом ожидается спокойным у семейных Скорпионов. Некоторые вопросы, связанные с имуществом, могут привести к неприятным ситуациям между членами семьи. С течением года все, скорее всего, успокоится и наступит гармония.
- Холостые
В начале 2024-го одиноких Скорпионов ждут взлеты и падения, говорит астропрогноз на год. Если вы стремитесь к хорошим и стабильным отношениям, работайте над верностью, любовью, терпением и настойчивостью, а также не ставьте перед партнером завышенных ожиданий. В третьем квартале года (с июля по сентябрь) вам повезет в романтическом плане, и вы найдете партнера, с которым сможете найти взаимопонимание и двигаться вперед. Влюбленные Скорпионы будут больше преданы своему партнеру после неуверенного начала и, возможно, захотят связать себя узами брака в конце года.
Любовный гороскоп для Стрельца на 2024 год
- Пары
Рожденные под знаком Стрельца будут иметь почти идеальное и полное взаимопонимание со своими партнерами. Это удачное время для совместного отпуска, который подарит много приятных воспоминаний. Ближе к середине года нужно быть осторожными с резкими высказываниями и дерзостью - вы можете обидеть близких и испортить домашнюю гармонию.
- Семья
Семейные отношения принесут семейным Стрельцам большое удовольствие. У вас будут хорошие взаимоотношения со всеми членами семьи. Однако будьте бдительны и не позволяйте неприятным разговорам испортить семейную гармонию в конце года. Дети будут нуждаться в вашей поддержке и помощи, особенно в первые два квартала года.
- Холостые
Одиноким Стрельцам особенно повезет в начале года - у вас будет бурная светская жизнь, утверждает любовный гороскоп на 2024 год. Вам понравится повышенное внимание к вашей персоне, чем вы, вероятно, будете пользоваться. Впрочем, ближе ко второй половине года можете растеряться, так и не сумев кого-то выделить. Совет: не поддавайтесь стрессу.
Влюбленные Стрельцы захотят сделать предложение и жениться, а звезды предсказывают, что это удачное время для брака.
Любовный гороскоп для Козерога на 2024 год
- Пары
Уроженцы солнечного знака Козерога в 2024-м будут иметь хорошие отношения, говорит астропрогноз. Вы, скорее всего, будете наслаждаться гармонией и хорошо проводить время с партнером. Ваши отношения будут укрепляться с каждым днем, взаимопонимание и привязанность будут расти, и вы будете чрезвычайно довольны и спокойны рядом со своим партнером. Ваша сексуальная жизнь будет насыщенной и увлекательной.
- Семья
Семейные Козероги будут иметь прекрасные отношения со своей семьей, и все члены семьи будут хорошо ладить между собой. Помните только, что личное пространство очень важно в отношениях.
Это хорошее время для пополнения семьи, если вы этого желаете. Дети и молодежь будут источником удовольствия, а ваши отношения с ними будут хорошими.
- Холостые
Любовный прогноз на 2024 год утверждает, что одиноким Козерогам весь год будет везти, и они, скорее всего, встретят много похожих на себя людей. Возможно, вы не готовы к каким-то обязательствам и боитесь потерять свой статус холостяка. Советуем быть более расслабленными и открытыми - пусть все идет своим чередом. Влюбленные Козероги будут очень счастливы и довольны друг другом с партнером - скорее всего, они таки свяжут себя узами брака в конце года.
Любовный гороскоп для Водолея на 2024 год
- Пары
Рожденные под знаком Водолея начнут 2024 год с некоторых разногласий со своим партнером. Помните, что баланс в жизни имеет решающее значение, поэтому уделяйте одинаковое внимание вашим отношениям и не позволяйте работе ставить их под угрозу. Ограничьте свои рабочие хлопоты, ведь время с любимым человеком - это единственный способ сблизиться с ним.
- Семья
Семья потребует от семейных Водолеев также больше времени, а дети и старшие члены семьи могут почувствовать, что ими пренебрегают. К вашему счастью, вы уловите эти настроения до того, как начнется семейный бунт. Ситуация, скорее всего, улучшится во второй половине года.
- Холостые
Одинокие Водолеи будут очень заняты работой и домашними делами и не будут иметь достаточно времени для общения и встреч с людьми. В третьем квартале года (с июля по сентябрь) ситуация улучшится, и вы сможете прекрасно провести время в кругу ваших единомышленников. Для влюбленных это будет период испытаний - и вы можете столкнуться с определенными недоразумениями в отношениях с партнером, но они, скорее всего, разрешатся в конце года.
Любовный гороскоп для Рыб на 2024 год
- Пары
Гороскоп 2024 советует представителям знака Зодиака Рыбы нужно быть осторожными со своим эго. Новый год может начаться на не слишком приятной ноте - мелкие споры и ссоры способны испортить домашнюю гармонию. Впрочем, начиная со второй половины года ваши отношения будут улучшаться и укрепляться, но вам стоит быть более коммуникабельными - не молчите, как Рыба, разговаривайте с партнером.
- Семья
Некоторые распри в семье в первые месяцы года могут расстроить семейных Рыб, но все разрешится благополучно. Дайте свободу действий всем членам семьи и не пытайтесь навязать им свои взгляды.
- Холостые
В первой четверти года одинокие Рыбы могут быть недовольны своим статусом и чувствовать себя одинокими. С течением времени ситуация улучшится, и вы, скорее всего, найдете кого-то особенного. Влюбленные Рыбы захотят жениться, но здесь гороскоп дает совет - подождите некоторое время.
Ранее мы публиковали китайский гороскоп на 2024 год.