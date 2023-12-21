Кто найдет любовь в следующем году, а кому не очень повезет - расскажет гороскоп на 2024 год.

Новый, 2024-й, обещает изменения в личной жизни для каждого знака Зодиака. В значительной степени они зависят от расположения, стихии и транзита планет. Например, Венера, планета любви и романтики, не будет находиться в ретрограде (обратном движении) в течение всего 2024 года. Это означает успех в любви и укрепление отношений. Самой активной планета любви будет только в течение определенного времени - с 25 апреля по 29 июня. Юпитер, планета удачи и счастья, будет в активном состоянии только месяц - с 7 мая по 6 июня. Именно в это "окно" советуют выбирать дату бракосочетания. Марс, который отвечает за сексуальное влечение и совместимость, станет ретроградным только в конце года и на короткое время, а сойдет 24 января 202-го - с этого момента можно ожидать больше страсти в отношениях.

Конечно, будут не только любовь и взлеты, но и разочарования: некоторые знаки Зодиака будут наслаждаться семейным счастьем, другие - найдут любовь всей жизни, а кому-то не повезет. В любом случае будьте настроены на позитив и готовьтесь взять от этого года все самое лучшее. Подробно о ситуации на личном фронте расскажет гороскоп любви на 2024 год.

Любовный гороскоп для Овна на 2024 год

Пары

Рожденные под знаком Овна, которые уже имеют отношения, начнут 2024 год на счастливой ноте - у вас все должно идти хорошо. Впрочем, во втором квартале года (с апреля по июнь) вам стоит проявить осторожность - согласно гороскопу в отношениях возможны дисгармония и разногласия. Все проблемы решайте с терпением и любовью, советует астропрогноз. Вторая половина года вернет в отношения понимание и тепло.

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Семья

В первом квартале 2024-го (с января по март) гармонию в вашей семье могут испортить некоторые проблемы, связанные с деньгами. Решая их, помните, что главное все-таки не деньги, а атмосфера в доме. Наберитесь терпения и находите полюбовные решения. Особое внимание также уделите детям и подросткам.

Холостые

Во второй половине года холостым Овнам удастся найти свою половинку и наслаждаться новой любовью. После некоторых потрясений в начале вы таки обретете гармонию и спокойствие, а в конце года ваши отношения могут завершиться браком.

Любовный гороскоп для Тельца на 2024 год

Пары

Рожденные под знаком Тельца столкнутся в новом году как со взлетами, так и падениями. Некоторые жизненные вызовы могут привести к появлению токсичности в отношениях и отравить их. Впрочем, во второй половине года ситуация, скорее всего, улучшится. Совет: стоит поработать над улучшением вашего общения с партнером и развитием сексуальной жизни.

Семья

Семейным Тельцам любовный гороскоп на 2024 год обещает счастье - семья будет в хорошем настроении и довольна вашим вниманием. Это удачное время для планирования пополнения в семье, конечно, если вы этого хотите.

Холостые

В первые месяцы года одинокие Тельцы будут чувствовать себя одинокими и растерянными. Впрочем, несколько позже ситуация изменится: у вас появится много новых знакомств и расширится круг общения, но вы не будете спешить с серьезными обязательствами (Тельцы, собственно, никогда не спешат). Хотя влюбленные будут готовы связать себя брачными узами после предварительных размышлений в начале года.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2024 год

Пары

В начале 2024-го Близнецы будут наслаждаться полной гармонией, но во втором квартале года (с апреля по июнь) горизонт затмят мелкие ссоры и ненужные споры. В третьем квартале (с июля по сентябрь) ситуация выровняется - какая-то гармония таки наступит, но вам, если хотите сохранить мир в отношениях, придется поработать над этим. Прежде всего - постараться наладить общение.

Семья

Главный совет для семейных Близнецов - вам стоит быть внимательнее к старшим людям в семье. Они обычно чрезвычайно чувствительны к тому, как вы к ним обращаетесь и что говорите. Старайтесь быть мягче в своем подходе и всегда ищите мирные пути решения конфликтов.

Холостые

С апреля у одиноких Близнецов могут возникнуть трудности в романтических отношениях - возможно, вы не сможете найти себе достойного партнера. Если такая ситуация складывается не впервые, и вы часто разрываете отношения, то, вероятно, вам стоит проанализировать себя и снизить планку своих ожиданий.

Влюбленные Близнецы могут быть не уверены в своих чувствах. Совет будет таков: сначала разберитесь с эмоциями и не спешите с обязательствами.

Любовный гороскоп для Рака на 2024 год

Пары

Рожденные под знаком Рака укрепят свои любовные узы в 2024-м, а ваша привязанность к партнеру будет только расти. Вы будете испытывать домашнее блаженство почти весь год и много времени проведете в объятиях любимого человека. Гороскоп обещает вам сплошное удовольствие.

Семья

В течение года вас ждут хорошие отношения со всеми членами семьи. Вы, скорее всего, будете наслаждаться семейным досугом, а ваши семейные отношения станут крепче.

Холостые

В 2024-м одинокие Раки, скорее всего, найдут свою вторую половинку, хотя в первые месяцы года вам будет прекрасно и наедине с самими собой. Влюбленные будут счастливы со своими партнерами, а ваши отношения укрепятся. Это хорошее время для того, чтобы сделать предложение и вступить в брак - в мае или несколько позже.

Любовный гороскоп для Льва на 2024 год

Пары

Рожденные под знаком Льва хорошо начнут этот год - ваши отношения с партнером будут улучшаться и укрепляться. Взаимопонимание усилится, и вы со своей половинкой станете еще и замечательными друзьями. Некоторые разногласия могут возникнуть в вашей романтической жизни в последнем квартале года (с октября по декабрь).

Семья

В начале года у семейных Львов может появиться недоразумение в отношениях между членами семьи. Вам стоит быть осторожнее в словах и поступках, чтобы не разрушить свою крепость. В конце концов все решится мирным путем, а ближе к концу года, возможно, вашу семью посетит аист.

Холостые

Одиноких Львов ждет много общения. Вероятно, вы сможете встретить свою вторую половинку, и вскоре простое общение может перерасти в постоянные отношения. Влюбленные Львы будут очень счастливы и довольны своими партнерами. Вероятно, вы решите вступить в брак в последнем квартале 2024 года (октябрь-декабрь).

Любовный гороскоп для Девы на 2024 год

Пары

Согласно любовному гороскопу, в начале 2024 года у представителей знака зодиака Дева возникнут разногласия в отношениях. Возможно, произойдет определенный разлад в общении, и это может привести к тому, что вы отдалитесь друг от друга. Будьте более открытыми и честными друг с другом и старайтесь преодолеть разногласия - такие усилия никогда не бывают напрасными и в конце концов вам удастся найти общий язык.

Семья

Семейных Дев ждут несколько неудач (назовем их так) в семейных отношениях в первом квартале года (с января по март). Но потом ситуация выровняется, и ваша семья будет вполне будет довольна вами, скорее всего, хорошо проведете время. Дети и молодежь станут настоящим источником радости, и вы будете чувствовать особую связь с ними.

Холостые

Одинокие Девы будут много общаться и познакомятся со многими интересными людьми. Впрочем, скорее всего, вы будете наслаждаться вволю своим одиночеством - не намереваясь оставаться с кем-то навсегда. Это нормально, только если вы открыто об этом говорите и не разбиваете сердец. Влюбленные Девы могут с головой утонуть в своих чувствах и захотят связать себя узами брака. Последний квартал года. с октября по декабрь - самое благоприятное время для этого.

Любовный гороскоп для Весов на 2024 год

Пары

Уроженцы солнечного знака Весов, скорее всего, встретят новый год на счастливой ноте. Вы будете больше ценить и беречь своего спутника жизни, и год будет благоприятным для семейных отношений. Между вами будет царить гармония и доброжелательность - вы будете наслаждаться близостью и взаимопониманием. Впрочем, во второй половине года вам следует проявить осмотрительность.

Семья

Семейные связи будут хорошими и укрепятся в первые месяцы года. Позже гармонию могут несколько нарушить финансовые вопросы - с ними вам придется разобраться. Зато у детей все будет хорошо, что изрядно порадует.

Холостые

В начале года одиноких Весов поразит стрела Амура - вы влюбитесь по уши. Впрочем, гороскоп советует не спешить брать на себя серьезные обязательствами. Ближе к концу года могут возникнуть некоторые разногласия в отношениях и вы можете чувствовать себя уже не слишком уверенными в них.

Любовный гороскоп для Скорпиона на 2024 год

Пары

В начале года у рожденных под знаком Скорпиона могут появиться некоторые проблемы с партнером. Совет этого периода: будьте осторожны со своими словами. Некоторые резкие высказывания могут отравить даже самые крепкие отношения. Ситуация, скорее всего, улучшится в июне, если вы будете пытаться наладить дружеские отношения с партнером.

Семья

Этот год в целом ожидается спокойным у семейных Скорпионов. Некоторые вопросы, связанные с имуществом, могут привести к неприятным ситуациям между членами семьи. С течением года все, скорее всего, успокоится и наступит гармония.

Холостые

В начале 2024-го одиноких Скорпионов ждут взлеты и падения, говорит астропрогноз на год. Если вы стремитесь к хорошим и стабильным отношениям, работайте над верностью, любовью, терпением и настойчивостью, а также не ставьте перед партнером завышенных ожиданий. В третьем квартале года (с июля по сентябрь) вам повезет в романтическом плане, и вы найдете партнера, с которым сможете найти взаимопонимание и двигаться вперед. Влюбленные Скорпионы будут больше преданы своему партнеру после неуверенного начала и, возможно, захотят связать себя узами брака в конце года.

Любовный гороскоп для Стрельца на 2024 год

Пары

Рожденные под знаком Стрельца будут иметь почти идеальное и полное взаимопонимание со своими партнерами. Это удачное время для совместного отпуска, который подарит много приятных воспоминаний. Ближе к середине года нужно быть осторожными с резкими высказываниями и дерзостью - вы можете обидеть близких и испортить домашнюю гармонию.

Семья

Семейные отношения принесут семейным Стрельцам большое удовольствие. У вас будут хорошие взаимоотношения со всеми членами семьи. Однако будьте бдительны и не позволяйте неприятным разговорам испортить семейную гармонию в конце года. Дети будут нуждаться в вашей поддержке и помощи, особенно в первые два квартала года.

Холостые

Одиноким Стрельцам особенно повезет в начале года - у вас будет бурная светская жизнь, утверждает любовный гороскоп на 2024 год. Вам понравится повышенное внимание к вашей персоне, чем вы, вероятно, будете пользоваться. Впрочем, ближе ко второй половине года можете растеряться, так и не сумев кого-то выделить. Совет: не поддавайтесь стрессу.

Влюбленные Стрельцы захотят сделать предложение и жениться, а звезды предсказывают, что это удачное время для брака.

Любовный гороскоп для Козерога на 2024 год

Пары

Уроженцы солнечного знака Козерога в 2024-м будут иметь хорошие отношения, говорит астропрогноз. Вы, скорее всего, будете наслаждаться гармонией и хорошо проводить время с партнером. Ваши отношения будут укрепляться с каждым днем, взаимопонимание и привязанность будут расти, и вы будете чрезвычайно довольны и спокойны рядом со своим партнером. Ваша сексуальная жизнь будет насыщенной и увлекательной.

Семья

Семейные Козероги будут иметь прекрасные отношения со своей семьей, и все члены семьи будут хорошо ладить между собой. Помните только, что личное пространство очень важно в отношениях.

Это хорошее время для пополнения семьи, если вы этого желаете. Дети и молодежь будут источником удовольствия, а ваши отношения с ними будут хорошими.

Холостые

Любовный прогноз на 2024 год утверждает, что одиноким Козерогам весь год будет везти, и они, скорее всего, встретят много похожих на себя людей. Возможно, вы не готовы к каким-то обязательствам и боитесь потерять свой статус холостяка. Советуем быть более расслабленными и открытыми - пусть все идет своим чередом. Влюбленные Козероги будут очень счастливы и довольны друг другом с партнером - скорее всего, они таки свяжут себя узами брака в конце года.

Любовный гороскоп для Водолея на 2024 год

Пары

Рожденные под знаком Водолея начнут 2024 год с некоторых разногласий со своим партнером. Помните, что баланс в жизни имеет решающее значение, поэтому уделяйте одинаковое внимание вашим отношениям и не позволяйте работе ставить их под угрозу. Ограничьте свои рабочие хлопоты, ведь время с любимым человеком - это единственный способ сблизиться с ним.

Семья

Семья потребует от семейных Водолеев также больше времени, а дети и старшие члены семьи могут почувствовать, что ими пренебрегают. К вашему счастью, вы уловите эти настроения до того, как начнется семейный бунт. Ситуация, скорее всего, улучшится во второй половине года.

Холостые

Одинокие Водолеи будут очень заняты работой и домашними делами и не будут иметь достаточно времени для общения и встреч с людьми. В третьем квартале года (с июля по сентябрь) ситуация улучшится, и вы сможете прекрасно провести время в кругу ваших единомышленников. Для влюбленных это будет период испытаний - и вы можете столкнуться с определенными недоразумениями в отношениях с партнером, но они, скорее всего, разрешатся в конце года.

Любовный гороскоп для Рыб на 2024 год

Пары

Гороскоп 2024 советует представителям знака Зодиака Рыбы нужно быть осторожными со своим эго. Новый год может начаться на не слишком приятной ноте - мелкие споры и ссоры способны испортить домашнюю гармонию. Впрочем, начиная со второй половины года ваши отношения будут улучшаться и укрепляться, но вам стоит быть более коммуникабельными - не молчите, как Рыба, разговаривайте с партнером.

Семья

Некоторые распри в семье в первые месяцы года могут расстроить семейных Рыб, но все разрешится благополучно. Дайте свободу действий всем членам семьи и не пытайтесь навязать им свои взгляды.

Холостые

В первой четверти года одинокие Рыбы могут быть недовольны своим статусом и чувствовать себя одинокими. С течением времени ситуация улучшится, и вы, скорее всего, найдете кого-то особенного. Влюбленные Рыбы захотят жениться, но здесь гороскоп дает совет - подождите некоторое время.

Ранее мы публиковали китайский гороскоп на 2024 год.

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