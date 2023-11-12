Некоторым знакам Зодиака стоит задуматься над новыми проектами.

Эзотерики составили прогноз на 13 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что важное говорят карты - читайте дальше.

Овен

Карта дня "Восьмерка Пентаклей". Принимайтесь за работу. В отношениях тоже не нужно расслабляться. На работе проявите рвение.

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Телец

Карта дня "Король Пентаклей".Не обходите вниманием мудрые советы. В любви найдите что-то общее для вас. На работе пора начать новый проект.

Близнецы

Карта дня "Башня".Ждите перемен. В отношениях можете увидеть что-то новое. В карьерных вопросах вас ожидают испытания.

Рак

Карта дня "Туз Пентаклей". Ситуация улучшается. В любви требуйте большего. На работе прилагайте сил, чтобы достичь результатов.

Лев

Карта дня "Четверка Кубков". Не стоит говорить "нет" тому, что вам предлагают. Присматривайтесь к потенциальным партнерам. На работе не стоит терять времени.

Дева

Карта дня "Отшельник". Сделайте паузу и передохните. Лучше всего запланировать отпуск и посвятить время себе.

Весы

Карта дня "Двойка кубков". Ищите баланс в отношениях. В любви идите друг к другу. На работе не теряйте единомышленников.

Скорпион

Карта дня "Восьмерка жезлов".Важно двигаться вперед. В отношениях не лишайте себя драйва. В любви требуйте лучшего.

Стрелец

Карта дня "Двойка Жезлов". Начните новый проект. В любви действуйте упрямо. На работе оттачивайте свои навыки, чтобы достичь большего.

Козерог

Карта дня "Туз Жезлов". Добавьте больше страсти. В отношениях наслаждайтесь сексом. В карьере не забывайте, что вас ждут испытания.

Водолей

Карта дня "Королева Жезлов". Зажгите внутренний огонь. В отношениях показывайте характер. На работе позаботьтесь о профессионализме.

Рыбы

Карта дня "Маг". Овладейте своими чувствами и ощущениями. В любви уравновешивайте рациональное и эмоциональное. На работе проявите свои лидерские качества.

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