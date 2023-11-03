Некоторым знакам Зодиака стоит прислушаться к "языку сердца", а для других пора передохнуть.

Эзотерики спрогнозировали будущее всех знаков Зодиака на 4 ноября по картам Таро. О чем предупреждают карты – читайте дальше.

Овен

Карта дня "Девятка Жезлов". В этот день в отношениях не стоит конфликтовать. На работе лучше переждать сложные времена.

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Телец

Карта дня "Король Кубков". Стоит открыть свое сердце. В любви прислушайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе — к голосу сердца.

Близнецы

Карта дня "тройка мечей". Будьте осторожны. В отношениях не поддавайтесь ревности. А на работе не берите близко к сердцу критику.

Рак

Карта дня "пятерка жезлов". Не устраивайте бесполезной борьбы. В отношениях не стоит ссориться, а на работе не устраивайте конфликтов.

Лев

Карта дня "Верховная жрица". Прислушайтесь к голосу сердца. В любви доверяйте интуиции. В рабочих делах не избегайте советов внутреннего голоса.

Дева

Карта дня "Отшельник". Время передохнуть. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул.

Весы

Карта Дня "семерка Пентаклей". Хорошо работайте, чтобы получить хороший результат. В отношениях над улучшением финансового состояния действуйте вместе. На работе предложите интересные идеи.

Скорпион

Карта дня "Король Мечей". Сконцентрируйтесь. В отношениях будьте хладнокровны. На работе продемонстрируйте характер и назойливость.

Стрелец

Карта Дня "Десятка Пентаклей". Ситуация улучшается. В любви идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.

Козерог

Карта Дня "Туз Мечей". Продемонстрируйте интеллект. В отношениях играйте в интеллектуальные игры. А на работе прибегайте к креативным идеям.

Водолей

Карта Дня "Рыцарь кубков". Стоит открыть свое сердце. В отношениях доверяйте друг другу. На работе прислушайтесь к совету мудрого мужчины.

Рыбы

Карта дня "Правосудие". Найдите баланс. В отношениях ищите золотую середину. А на работе не стоит провоцировать конфликты.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ноябрь для некоторых знаков Зодиака станет месяцем вызовов и побед. Узнайте, каких сюрпризов стоит ожидать вам.

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