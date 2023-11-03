Эзотерики спрогнозировали будущее всех знаков Зодиака на 4 ноября по картам Таро. О чем предупреждают карты – читайте дальше.
Овен
Карта дня "Девятка Жезлов". В этот день в отношениях не стоит конфликтовать. На работе лучше переждать сложные времена.
Телец
Карта дня "Король Кубков". Стоит открыть свое сердце. В любви прислушайтесь к совету мудрого мужчины. А на работе — к голосу сердца.
Близнецы
Карта дня "тройка мечей". Будьте осторожны. В отношениях не поддавайтесь ревности. А на работе не берите близко к сердцу критику.
Рак
Карта дня "пятерка жезлов". Не устраивайте бесполезной борьбы. В отношениях не стоит ссориться, а на работе не устраивайте конфликтов.
Лев
Карта дня "Верховная жрица". Прислушайтесь к голосу сердца. В любви доверяйте интуиции. В рабочих делах не избегайте советов внутреннего голоса.
Дева
Карта дня "Отшельник". Время передохнуть. В отношениях сделайте паузу, а на работе лучше взять отгул.
Весы
Карта Дня "семерка Пентаклей". Хорошо работайте, чтобы получить хороший результат. В отношениях над улучшением финансового состояния действуйте вместе. На работе предложите интересные идеи.
Скорпион
Карта дня "Король Мечей". Сконцентрируйтесь. В отношениях будьте хладнокровны. На работе продемонстрируйте характер и назойливость.
Стрелец
Карта Дня "Десятка Пентаклей". Ситуация улучшается. В любви идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.
Козерог
Карта Дня "Туз Мечей". Продемонстрируйте интеллект. В отношениях играйте в интеллектуальные игры. А на работе прибегайте к креативным идеям.
Водолей
Карта Дня "Рыцарь кубков". Стоит открыть свое сердце. В отношениях доверяйте друг другу. На работе прислушайтесь к совету мудрого мужчины.
Рыбы
Карта дня "Правосудие". Найдите баланс. В отношениях ищите золотую середину. А на работе не стоит провоцировать конфликты.
Напомним, ранее УНИАН писал, что ноябрь для некоторых знаков Зодиака станет месяцем вызовов и побед. Узнайте, каких сюрпризов стоит ожидать вам.