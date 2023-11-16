Для каждого знака Зодиака подобрали свое тату / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Для каждого знака Зодиака подобрали, какого стиля татуировки им подойдут больше всего. Читайте дальше, чтобы узнать, какой рисунок на теле воплотит ваш дух.

Овен - брендинг

Вдавливание обжигающего горячего металла в плоть - это абсолютно фирменный знак для огненного знака, который склонен следовать минутному импульсу или дурацкому вызову, а потом долго сожалеть об этом.

Телец - ботаника

Тельцом управляет Венера, планета любви, эстетики и вечной весны. Ботанические татуировки, особенно те, на которых изображены съедобные растения, соответствуют потребностям этого фиксированного земного знака, цвет силы которого - зеленый, а недуг - голод.

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Близнецы - цитаты

Близнецами управляет Меркурий, планета-обманщик и общения. По сути, Близнецы - любители языка, непристойных сплетен, литературы и остроумных шуток, которые делают татуировку с цитатой, приписываемую себе или другим, естественным продолжением их коммуникативного духа.

Рак - традиционное тату

Рак управляет четвертым домом древности и происхождения, и как самый опьяненный ностальгией знак Зодиака, он характеризуются своей сильной связью с прошлым и тоской по нему. Американские традиционные татуировки - это дань уважения.

Лев - солнце

Лев любит ставить себя на вершину пирамиды поклонения. Управляемые солнцем и представленные большой кошкой, они склонны к солнечной татуировке, которая говорит об их праве сиять.

Дева - геометрическое тату

Девы любят симметрию и порядок, и их проницательные сердца трепещут, а щеки краснеют при виде безупречной линии, идеального круга или чисто реализованной концепции.

Весы - трэш полька

Весы - знак партнерства, а трэш полька - результат творческого сотрудничества художников Симоны Плафф и Волко Мершки из немецкого тату-клуба Buena Vista. Весы хронически нерешительны, а трэш полька отличается эстетикой, напоминающей коллаж, в которой используются печатные материалы, почерк, брызги красок и фотореализм. По сути, это стиль татуировки, который устраняет выбор, поощряя все элементы.

Скорпион - череп

Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и близости и поэтому не уклоняется от тьмы или обреченности. На своей солнечной траектории Скорпионы служат ходячим memento mori, призывом к остальным знакам Зодиака уважать и почитать преходящую природу жизни.

Стрелец - самодельное тату

Стрелец любит любое решение, хорошее или плохое, мудрое или безрассудное, которое порождает хорошую историю, и за каждой грубо нанесенной татуировкой стоит история, ожидающая своего рассказа.

Козерог - цифровое тату

Козерогом управляет Сатурн, планета структуры и определения, которая дает границы времени и смысл материи. Сатурн напоминает нам о том, где мы были, а татуировка с римскими цифрами побуждает Козерога отметить день, когда он встретил свою супругу, похоронил своего врага и/или перешел в следующую налоговую категорию.

Водолей - биомеханическое тату

Художнику-Водолею и профессиональному дизайнеру странных и сексуальных подземелий Гигеру приписывают разработку биомеханического стиля татуировки, объединяющего человека и машину.

Рыбы - акварельное тату

Люди Рыб - изменчивые, плывут по течению, следуют за своим блаженством и влюбляются в незнакомцев. Они борются с границами, и, к лучшему или к худшему, цвета миров их снов регулярно проникают в их жизнь наяву. По этим и другим причинам акварельная татуировка - это именно то, что им нужно.

Ранее УНИАН предлагал узнать, какой жанр музыки подходит вашему знаку Зодиака.

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