Для каждого знака Зодиака подобрали, какого стиля татуировки им подойдут больше всего. Читайте дальше, чтобы узнать, какой рисунок на теле воплотит ваш дух.
Овен - брендинг
Вдавливание обжигающего горячего металла в плоть - это абсолютно фирменный знак для огненного знака, который склонен следовать минутному импульсу или дурацкому вызову, а потом долго сожалеть об этом.
Телец - ботаника
Тельцом управляет Венера, планета любви, эстетики и вечной весны. Ботанические татуировки, особенно те, на которых изображены съедобные растения, соответствуют потребностям этого фиксированного земного знака, цвет силы которого - зеленый, а недуг - голод.
Близнецы - цитаты
Близнецами управляет Меркурий, планета-обманщик и общения. По сути, Близнецы - любители языка, непристойных сплетен, литературы и остроумных шуток, которые делают татуировку с цитатой, приписываемую себе или другим, естественным продолжением их коммуникативного духа.
Рак - традиционное тату
Рак управляет четвертым домом древности и происхождения, и как самый опьяненный ностальгией знак Зодиака, он характеризуются своей сильной связью с прошлым и тоской по нему. Американские традиционные татуировки - это дань уважения.
Лев - солнце
Лев любит ставить себя на вершину пирамиды поклонения. Управляемые солнцем и представленные большой кошкой, они склонны к солнечной татуировке, которая говорит об их праве сиять.
Дева - геометрическое тату
Девы любят симметрию и порядок, и их проницательные сердца трепещут, а щеки краснеют при виде безупречной линии, идеального круга или чисто реализованной концепции.
Весы - трэш полька
Весы - знак партнерства, а трэш полька - результат творческого сотрудничества художников Симоны Плафф и Волко Мершки из немецкого тату-клуба Buena Vista. Весы хронически нерешительны, а трэш полька отличается эстетикой, напоминающей коллаж, в которой используются печатные материалы, почерк, брызги красок и фотореализм. По сути, это стиль татуировки, который устраняет выбор, поощряя все элементы.
Скорпион - череп
Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и близости и поэтому не уклоняется от тьмы или обреченности. На своей солнечной траектории Скорпионы служат ходячим memento mori, призывом к остальным знакам Зодиака уважать и почитать преходящую природу жизни.
Стрелец - самодельное тату
Стрелец любит любое решение, хорошее или плохое, мудрое или безрассудное, которое порождает хорошую историю, и за каждой грубо нанесенной татуировкой стоит история, ожидающая своего рассказа.
Козерог - цифровое тату
Козерогом управляет Сатурн, планета структуры и определения, которая дает границы времени и смысл материи. Сатурн напоминает нам о том, где мы были, а татуировка с римскими цифрами побуждает Козерога отметить день, когда он встретил свою супругу, похоронил своего врага и/или перешел в следующую налоговую категорию.
Водолей - биомеханическое тату
Художнику-Водолею и профессиональному дизайнеру странных и сексуальных подземелий Гигеру приписывают разработку биомеханического стиля татуировки, объединяющего человека и машину.
Рыбы - акварельное тату
Люди Рыб - изменчивые, плывут по течению, следуют за своим блаженством и влюбляются в незнакомцев. Они борются с границами, и, к лучшему или к худшему, цвета миров их снов регулярно проникают в их жизнь наяву. По этим и другим причинам акварельная татуировка - это именно то, что им нужно.
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