Попробуйте догадаться, что лучше всего набить на теле Девам или Скорпионам.

Для каждого знака Зодиака подобрали, какого стиля татуировки им подойдут больше всего. Читайте дальше, чтобы узнать, какой рисунок на теле воплотит ваш дух.

Овен - брендинг

Вдавливание обжигающего горячего металла в плоть - это абсолютно фирменный знак для огненного знака, который склонен следовать минутному импульсу или дурацкому вызову, а потом долго сожалеть об этом.

Телец - ботаника

Тельцом управляет Венера, планета любви, эстетики и вечной весны. Ботанические татуировки, особенно те, на которых изображены съедобные растения, соответствуют потребностям этого фиксированного земного знака, цвет силы которого - зеленый, а недуг - голод.

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Близнецы - цитаты

Близнецами управляет Меркурий, планета-обманщик и общения. По сути, Близнецы - любители языка, непристойных сплетен, литературы и остроумных шуток, которые делают татуировку с цитатой, приписываемую себе или другим, естественным продолжением их коммуникативного духа.

Рак - традиционное тату

Рак управляет четвертым домом древности и происхождения, и как самый опьяненный ностальгией знак Зодиака, он характеризуются своей сильной связью с прошлым и тоской по нему. Американские традиционные татуировки - это дань уважения.

Лев - солнце

Лев любит ставить себя на вершину пирамиды поклонения. Управляемые солнцем и представленные большой кошкой, они склонны к солнечной татуировке, которая говорит об их праве сиять.

Дева - геометрическое тату

Девы любят симметрию и порядок, и их проницательные сердца трепещут, а щеки краснеют при виде безупречной линии, идеального круга или чисто реализованной концепции.

Весы - трэш полька

Весы - знак партнерства, а трэш полька - результат творческого сотрудничества художников Симоны Плафф и Волко Мершки из немецкого тату-клуба Buena Vista. Весы хронически нерешительны, а трэш полька отличается эстетикой, напоминающей коллаж, в которой используются печатные материалы, почерк, брызги красок и фотореализм. По сути, это стиль татуировки, который устраняет выбор, поощряя все элементы.

Скорпион - череп

Скорпион управляет восьмым домом секса, смерти и близости и поэтому не уклоняется от тьмы или обреченности. На своей солнечной траектории Скорпионы служат ходячим memento mori, призывом к остальным знакам Зодиака уважать и почитать преходящую природу жизни.

Стрелец - самодельное тату

Стрелец любит любое решение, хорошее или плохое, мудрое или безрассудное, которое порождает хорошую историю, и за каждой грубо нанесенной татуировкой стоит история, ожидающая своего рассказа.

Козерог - цифровое тату

Козерогом управляет Сатурн, планета структуры и определения, которая дает границы времени и смысл материи. Сатурн напоминает нам о том, где мы были, а татуировка с римскими цифрами побуждает Козерога отметить день, когда он встретил свою супругу, похоронил своего врага и/или перешел в следующую налоговую категорию.

Водолей - биомеханическое тату

Художнику-Водолею и профессиональному дизайнеру странных и сексуальных подземелий Гигеру приписывают разработку биомеханического стиля татуировки, объединяющего человека и машину.

Рыбы - акварельное тату

Люди Рыб - изменчивые, плывут по течению, следуют за своим блаженством и влюбляются в незнакомцев. Они борются с границами, и, к лучшему или к худшему, цвета миров их снов регулярно проникают в их жизнь наяву. По этим и другим причинам акварельная татуировка - это именно то, что им нужно.

Ранее УНИАН предлагал узнать, какой жанр музыки подходит вашему знаку Зодиака.

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