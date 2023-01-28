Этим людям захочется привнести в свою жизнь что-то новенькое.

Астрологи составили список из знаков Зодиака, чьих представителей в 2023 году ждут серьезные перемены. Эксперты выделили два знака, которые захотят сменить имидж. Как говорит положение планет, данная смена будет удачной - близкие придут в восторг!

Близнецы

У Близнецов уже сейчас есть желание что-то сделать со своими волосами. Они хотят либо эффектную стрижку, либо смену цвета. При этом желтый, зеленый или фиолетовый - это не их тема. Они хотят перекрасить волосы в более натуральный оттенок. Например, блондинка - в рыжий, русая - в брюнетку.

Астрологи говорят, что наиболее удачные месяцы для подобных преображений - это апрель, май и июнь. Стричь волосы лучше всего в новолуние. Например, в апреле Новолуние 20 числа, в Мае - 19-го, и в июне - 18-го числа.

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Стрелец

Стрельцам звезды пророчат смену имиджа в плане одежды. Те, кто раньше любил одеваться удобно и просто, хотят впечатлить окружающих своей изысканностью, женственностью и чувством стиля. Так, наиболее удачное время для смены имиджа Стрельцам - это апрель, август и ноябрь.

Также звезды говорят, что стричь волосы, красить волосы, делать татуировки или что-то в этом духе не стоит до середины февраля - это опасная зона, когда могут случаться досадные неприятности. Кроме того, стоит избежать значимых перемен в период ретроградного Меркурия.

Напомним, названы три нестареющих знака Зодиака.

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