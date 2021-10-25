В этом рейтинге оказались три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые счастливы, находясь наедине с собой. Они без особого энтузиазма общаются с людьми и предпочитают и вовсе обходиться без них.

Козерог

Козероги привыкли рассчитывать только на себя. Им сложно кому-то открыть свое сердце и уж тем более кому-то довериться. Этот знак Зодиака живет в своем мире, пытаясь таким образом обезопасить себя от предательства и лжи. Кроме того, они не ищут любовь. Если они и начинают с кем-то отношения, то с людьми, которые полностью соответствуют их требованиям. В противном случае роман окажется неудачным и быстро завершиться.

Овен

Читайте такжеНазваны лучшие друзья по знаку ЗодиакаОвны часто остаются одни из-за своего упрямого характера. Они уверены в том, что их мнение всегда правильное. В партнеры они ищут человека, который будет идеальным во всех сферах жизнедеятельности. Но главное требование к возлюбленному - это создание домашнего уюта. Мужчины-Овны обожают женщин, которые вкусно готовят, любят чистоту и всегда о них заботятся. Если они не найдут такую женщину, то останутся в одиночестве. При этом они любят секс и часто меняют партнерш.

Дева

Девам сложно найти партнера из-за своего перфекционизма. Они любят, когда вокруг все идеально. Если партнер не соответствует их идеальной картинке, то они даже не будут пытаться с ним найти компромисс. Девам проще сразу разорвать все связи. Поэтому им чаще всего хорошо в одиночестве, так как в таком случае у них минимум стресса.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые никогда не прислушиваются к чужому мнению.

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Автор: Диана Могилевич