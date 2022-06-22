Росс утверждает, что править диктатору осталось недолго.

Российскому диктатору Путину осталось править совсем недолго, после его свержения война РФ против Украины закончится.

Такой прогноз озвучил известный астролог Влад Росс, пишет "Апостроф".

По его словам, месяцы правления Путина сочтены, ждать осталось недолго.

"Просто каждый день его пребывания на троне убивает много наших прекрасных воинов ВСУ. Дорогие друзья, вы просто божественны, вы классные защитники нашей родины. Но каждый день пребывания Путина на троне в РФ убивает много наших молодых людей. И не только молодых. Поэтому чем быстрее его скинут с трона, тем быстрее закончится война. Это последний Соляр в его жизни. Понятно, что Владимира Путина не будет в 2023 году", - сказал он.

Крайним сроком для Путина Росс называет солнечное затмение 20 апреля 2023 года. Одновременно это и день рождения Адольфа Гитлера.

"Гитлер XXI века должен до этой даты присоединиться к Владимиру Жириновскому. Мы увидим очень классные похороны. И выпить за это каждый украинец просто обязан. По крайней мере, ждем этой прекрасной новости - похорон", - отметил астролог.

Росс также назвал точную дату перелома в войне и спрогнозировал, когда она закончится.

Болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.