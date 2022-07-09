По словам эксперта, Россия будет бомбить украинские города.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, что сейчас в Украине сохраняется достаточно опасная ситуация. В ближайшее время будет очень тяжело, поэтому всем нужно быть очень внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Для мирных граждан Украины начинается самый опасный период. Если мы смогли остановить оккупантов на фронте, и там они уже не смогут продвинуться, ракетные удары они будут осуществлять", - сказал эксперт.

Влад Росс добавил, что самая опасная ситуация будет, когда в точке между затмениями Марс сойдется с Ураном и может повернуть не в ту сторону.

"И даже Путин сказал, что он еще всерьез ничего не начинал", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал точную дату, когда оккупанты исчезнут из Украины. Также он назвал благоприятный период для переговоров. И если начать их в этот период, то они могут очень результативно закончиться.

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