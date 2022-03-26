Вечернее время (ближе к полуночи) будет особо насыщенным на события.

Астролог Ирина Звягина дала гороскоп для украинцев на сегодня - 26 марта 2022 года. Она утверждает, что в вечернее время нужно быть особенно бдительным и осторожным, так как будет серьезная опасность. Звягина советует укрыться в защищенном месте.

Специалист советует придерживаться инструкций и правил в этот день. Это позволит чувствовать себя уверенно и контролировать все важные процессы.

"Расчувствовать кого-либо сложно, получить же помощь в самом что ни есть необходимом и материализованном виде вполне можно. Но, к примеру, если вы запрашиваете через гуманитарные коридоры нужное лекарство, то волонтеры скажут, что рецепт с печатью врача обязателен. А бойцы теробороны не пропустят ни одну машину, не проверив не только паспорта всех пассажиров, но и багажник", - написала астролог в собственном Facebook-блоге.

Звягина говорит, что 26 марта получится выполнить большинство запланированных дел, однако нужно быть особо внимательным, чтобы не упустить из виду ничего важного и полезного, что могло ранее не входить в ваши планы.

Также Ирина Звягина делает акцент на том, что в вечернее время стоит быть особенно внимательным и не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Самое насыщенное – время вечернее, ближе к полуночи. Тот, кто не принимает прямого участия в войне, но близок к ней, должен укрыться в защищенном месте", - сказано в гороскопе.

Ранее УНИАН перечислил главные обряды в Чистый четверг.

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