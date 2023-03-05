Экстрасенс и таролог Анна Атаманова сделала неутешительный прогноз.

Экстрасенс, таролог и медиум Анна Атаманова сделала расклад по картам на ближайшее время. Она рассказала, что в некоторых регионах будет страдать мирное население.

Атаманова уточнила, что речь идет об областях, на территории которых или рядом с которыми проходит линия активных боевых действий. Подробностями она поделилась в интервью YouTube-каналу "Прогноз":

"Да, пострадают мирные жители пограничных территорий. Такое ощущение, будто Россия будет заходить и настраивать мирное население, а кто будет против, и кто не будет соглашаться, будет получать наказание. Также будет страдать мирное население при военных действиях. Например, где-то "попадет". Но Украину все равно защищает мирная энергия, поэтому чего-то такого страшного, как может показаться, я не вижу".

Атаманова уточнила, что в марте и апреле ситуация будет более-менее стабильной, а вот пятый месяц принесет кардинальную смену ситуации - россияне могут задумывать на это время провокации.

"Мне выпадает пятый месяц. Что-то они на это время планируют", - резюмировала медиум.

Напомним, экстрасенс назвала три самых опасных региона в марте 2023.

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