В интервью Анна рассказала, что с марта повышается активность боевых действий по всем направлениям.

Украинский астролог Анна Вергелес дала интервью YouTube-каналу "Прогноз". Эксперт-эзотерик рассказала, что уже с середины-конца марта ситуация на фронте станет еще более накаленной.

"С марта мы уже можем ожидать более плотных событий, интенсивных боевых действий, чем мы видели в январе и в феврале", - сказала Вергелес.

Активность боев будет возрастать в том числе и из-за того, что украинские воины наконец получат достаточно оружия, чтобы отогнать врага.

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"Дело в том, что ситуация говорит о стремительном повышении активности боевых действий. Это обстрелы, наступление со стороны нашего врага, большее влияние и больший вклад со стороны нашей армии. Для Украины будет очень хорошей стратегией запутывание. Я ожидаю, что будут какие-то успешные диверсионные атаки с нашей стороны. Например, анонсируется активность на одном фронте, а происходит все совсем на другом. Если мы будем так хитро действовать, это даст нам очень хорошие шансы продвинуться и закрепиться", - объяснила астролог Вергелес.

Напомним, ранее астролог назвала самые сложные для Украины даты.

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