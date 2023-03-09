Овнам стоит осторожно делиться своими мыслями.

В четверг, 9 марта, Весы рискуют остаться без денег, а Тельцам стоит готовиться к тому, что в их жизни начнется белая полоса. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам стоит осторожно делиться своими мыслями. Не стоит доверять всем окружающим, среди них может быть тот, кто хочет вам навредить.

Телец

Тельцов ждет невероятная радость. Они завизжат от своего счастья, потому что явно будут не готовы к таким подаркам судьбы.

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Близнецы

Близнецам карты Таро сулят конфликты. Вы можете пострадать из-за своего эгоизма. Научитесь прислушиваться к словам других людей.

Рак

Раки смогут отдохнуть. Все хлопоты остались позади, наслаждайтесь спокойной и размеренной жизнью.

Лев

Львам лучше на время отказаться от важных дел. Не принимайте никаких решений, в этот день вам лучше просто плыть по течению.

Дева

Девы могут получить радостную новость. Возможно, вы узнаете, что ваша давняя проблема наконец-то решена и теперь можно не переживать.

Весы

Весов ждут проблемы. Вы можете потерять деньги. Возможно, Весы просто оставят кошелек в магазине, но также есть вероятность того, что представители этого знака могут заключить невыгодную сделку.

Скорпион

Скорпионам стоит задуматься о том, правильно ли они расставили приоритеты. Карты Таро советуют оценить свои достижения и построить новые планы.

Стрелец

Стрельцам нужно заняться делами, которые они давно откладывали. Пришло время браться за ум и решительно действовать.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам новые покупки. Не жалейте денег на себя и своих близких. Пришло время расстаться с частью сбережений и чем-то себя порадовать.

Водолей

Водолеям стоит задуматься об изменениях в своей жизни. Возможно, вы стоите на месте и что-то мешает вам двигаться вперед.

Рыбы

Рыб ждет романтика. Вас порадует вторая половинка, ответьте взаимностью. Принимайте все знаки внимания и благодарностью и старайтесь радовать своего избранника.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему нельзя есть с ножа.

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