Астрологический прогноз на апрель. Что ждет Украину?

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, какие события будут происходить в Украине в апреле.

В апреле мы продолжим проживать сложные в глобальном плане астрологические транзиты, которые будут уменьшать у всех людей на Земле логическое и рациональное восприятие реальности и раздувать чувственные, эмоциональные, творческие энергии, говорят астрологи Анна и Алексей Сухановы. Это может приводить к необдуманным действиям в той или иной сфере жизни. Поэтому они не рекомендуют начинать значимые дела в апреле и заключать важные договоры.

В Украине будет набирать обороты по основной натальной карте новый астрологический подпериод Луны. Напомним, что Украина вошла в новый подпериод Юпитер–Луна, который будет идти с 5 марта 2025 года по 5 июля 2026 года. Данный период, хоть и является напряжённым с ментальной точки зрения, однако будет способствовать и ускорять процессы, связанные с окончанием войны, подготовкой к перевыборам и приведением страны в довоенное мирное состояние. Однако все эти процессы будут проходить психологически сложно, на что данный подпериод также указывает.

"В этом месяце в Украине, согласно ее основной натальной карте, будет меняться подпериод подпериода. До 15 апреля мы будем проживать Юпитер-Луна-Луна, а после — Юпитер-Луна-Марс. Можно сказать, что до 15 апреля мы будем ощущать формирование некого импульса, который задаст вектор и направленность развития событий. Мы уже видим, что вопросы окончания войны перешли почти в прямые официальные переговоры. Марс, хоть и воинствующая энергия, однако он в целом благоприятный для Украины. Поэтому он придаст Украине силу в политическом и военном плане, сформирует нам внешнюю поддержку и ускорит многие процессы. Однако из-за внешних астрологических транзитов будет сохраняться некий эмоциональный и ментальный беспокойный фон", - отметили эксперты.

В годовой карте Украины с 22 марта по 19 мая 2025 будет идти период Сатурна, который связан со сферой трансформации, что указывает на важные изменения внутри страны и вовне. Он также может давать неожиданные события - как со знаком плюс, так и со знаком минус. Сатурн может приносить финансовые и военные поступления, которые могут быть не запланированы. При этом он имеет также напряжённую природу. Однако он уменьшает горячие и военные энергии, охлаждая их.

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В основной натальной карте РФ будет идти подпериод Юпитер-Юпитер-Луна с 25 марта по 29 мая 2025. Этот период является напряжённым для России, он может повышать ментальное напряжение и беспокойства, а возможно, и недовольство внутри страны. Он также может поднимать вопросы, финансов и санкций. Причём этот период имеет двоякую природу: где-то может давать проблемы и указывать на давление, а где-то может давать и какие-то позитивные тенденции, продолжили эксперты.

Согласно годовой карте РФ, она будет проживать в апреле период Меркурия, который длится с 20 марта по 11 мая 2025 года. Он также является напряжённым и связан с вопросами финансов и логистики.

"Хочется также отметить, что текущая годовая карта России, которая длится с 12 июня 2024 года по 12 июня 2025 года, в целом была хорошей. Это дало РФ в рамках ее этого астрологического года, можно сказать, временно выйти из больших проблем с наименьшими потерями. Однако следующая годовая карта России будет последовательно ухудшаться вместе с ее астрологическими подпериодами. Поэтому можно сказать, что сейчас происходит временная стабилизация положения РФ. С июня 2025 года по июнь 2026 года ситуация в России начнет постепенно ухудшаться, а с июня 2026 года по июнь 2027 года годовая карта России выглядит еще слабее. Это говорит о том, что ситуация внутри РФ будет систематически ухудшаться, несмотря на возможное смягчение каких-то санкций. Можно привести аналогию с людьми, которые находились рядом с сильным выбросом радиации. Человек позже может уже не находиться в зоне активного облучения, однако внутренние процессы распада уже не остановить", - говорят Сухановы.

По словам астрологов, апрель будет неблагоприятным месяцем для вопросов отношений. Это сложный и эмоциональный месяц в 2025 году. В это время сохраняется повышенная вероятность проблем со связью, бизнесом, логистикой, электроникой, онлайн-сервисами, а также нестабильности на финансовых биржах.

В апреле самое напряженное время будет с 7 по 19 число.

Теперь давайте рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на апрель.

• 2 апреля Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) переходит в знак Зодиака Рак, который является знаком его максимального ослабления. Это может уменьшить воинственные энергии на Земле, однако может привести к разрушениям всего, что связано с водой, в том числе инфраструктуры, что расположена у воды, включая мосты и дамбы – в том числе в Украине и РФ.

• 7 апреля Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перестает быть ретроградным в знаке Зодиака Рыбы. Это событие немного улучшает самочувствие этой планеты, однако данный знак является знаком падения Меркурия — это может подталкивать людей к нелогичным и нерациональным действиям. Этот транзит может негативно отразиться на бизнес-среде, для всех, кто связан с IT-сферой, инвестициями, логистикой, бизнесом. Астрологи не рекомендуют в этом время делать покупки электроники и техники.

• 13 апреля Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) перестает быть ретроградной в знаке Зодиака Рыбы, продолжая при этом находиться рядом с Раху, ослабленным Меркурием и Сатурном. Данное положение Венеры делает её очень сильной, но при этом несбалансированной и указывает на то, что чувства и эмоции будут преобладать в действиях и принятии решений, а не логика. Поэтому очень важно не принимать решения на чувствах и эмоциях, особенно в это время.

• 14 апреля Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Овен. С этого момента начинается новый астрологический год. Солнце переходит в первый знак Зодиака. Начинает пробуждаться природа, внутренняя сила и солнечная энергия будет возрастать. Этот астрологический транзит очень благоприятный для Украины, он может давать ей удачу, яркость и заметность.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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