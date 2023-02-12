Валентина Виттрок рассказала, что 12 февраля Меркурий переходит в знак Водолея, что формирует напряженный аспект - ждать можно чего угодно.

Известный украинский астролог Валентина Виттрок сделала прогноз на ближайшие недели. Эксперт-эзотерик рассказала, что уже 12 февраля Меркурий переходит в знак Водолея, сформировав на пару дней к транзитной Луне в скорпионе напряженный аспект. Меркурий пробудет в Водолее до третьего марта, образуя в районе новолуния 20 февраля стычку с Ураном в Тельце.

"В это время мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются парадоксальные идеи, могут неожиданно измениться планы. Люди этому особо не сопротивляются, так как подсознательно все хотят и ждут перемен. В эти дни буквально чувствуется, что вот-вот произойдёт что-то необычное, будоражащее ум", - рассказала Виттрок.

Она уточнила, что в этот период всем знакам Зодиака придется набраться терпения, не торопить события, готовиться к резкой смене обстоятельств. У многих людей наступит прозрение или озарения.

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В период с 12 февраля по 3 марта хорошо работать в коллективе, заниматься семейными делами, узнавать что-то новое, изучать что-либо.

Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.

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