Узнайте, кто станет символом 2025 года в восточном календаре и как провести год удачно.

Восточная астрология привлекает людей со всего мира. В ней каждый год имеет своего животного-покровителя из китайского гороскопа, а также свою стихию и цвет. Всё это в совокупности влияет на события в мире и на жизни людей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мы расскажем всё про 2025 год - какого животного стоит почтить, что ждёт Украину и какие дела точно пройдут удачно. Важно отметить, что китайский Новый год 2025 наступит 29 января. До этой даты, то есть почти весь первый месяц, продолжается год Дракона.

2025 год кого по восточному календарю

О том, годом кого будет 2025, рассказала астролог Марина Романова. Это будет год Зеленой Деревянной Змеи. По словам астролога, Змея - символ перемен, к которым нужно подготовиться. Без трансформации не будет гармоничного развития.

Стихия дерева означает творческие энергии, поэтому благоприятными в течение года будут все направления, направленные на духовный рост, осознание своей роли в жизни, например, философия, психология.

Сочетание деревянной стихии и зеленого цвета тотема года дает энергию умиротворения, необходимую для нашей страны и всего мира в кризисный период войны. Однако, достичь энергии умиротворения можно будет лишь при осознанном росте сознания и переоценке жизненных ориентиров, особенно у тех людей, от которых зависит судьба наций.

В 2025 году мы увидим зачатки нового мира - и в наших семьях, и в стране, и это будет происходить в результате кардинальных изменений во всех областях бытия на мировой арене. И эти перемены не всегда будут легкими.

Год змеи 2025 - общая характеристика

По словам Марины Романовой 2025 год будет периодом трансформаций. Все люди и все страны будут меняться. И не только под влиянием Змеи, а также планет Урана, Нептуна и Плутона, меняющих знаки Зодиака. Это год больших перемен в обществах, в коммуникациях, в государственном устройстве, в руководствах стран.

Начало 2025 года будет достаточно сложным, оно заставит нас изменить свою деятельность. Год начнется с ретроградного Марса, ретроградной Венеры, ретроградного Меркурия. К середине года человечество предстанет перед необходимостью изменить свои ценностные ориентиры. Важно уделить внимание духовному росту, перейти от эгоизма к альтруизму.

Астролог предупреждает, что 2025 год может быть трудным в медицинской сфере. Повышается риск эпидемий. Следует обращать внимание на свое здоровье, - вести здоровый образ жизни, заниматься профилактикой заболеваний.

Марина Романова назвала самые благоприятные периоды 2025 года:

с 14 апреля по 8 июня (до 14 апреля - это большой трансформирующий период, желательно избегать чрезмерной социальной активности.);

с 26 июня по 17 июля;

с 12 августа по 1 сентября;

с 25 сентября по 8 ноября;

с 30 ноября по 31 декабря.

По словам эксперта, в эти дни желательно проявить социальную активность, а также не бояться изменений.

Что принесет 2025 год Украине

2025 год начнется так называемый королевский градус - период успеха и преобразований к лучшему. В следующем году в Украине будут очень большие изменения на уровне власти.

По словам Романовой, именно в этом году судьба Украины привлечет позитивные энергии Юпитера, Венеры и Меркурия. Будут подписаны важные договоры. Мы встретимся с настоящими благодетелями. Стоит ждать расширения границ и укрепления связей с партнерами. Это год, который подготовит обновленную Украину.

Что нельзя делать в 2025 году

Нельзя спешить, манипулировать людьми, использовать устаревшие методы. Вселенная будет прогрессировать, и мы должны идти с ней в ногу. Всё будет по-новому, поэтому нужно расти над собой.

В период ретроградного Марса (6 декабря 2024 – 24 февраля 2025) неблагоприятное время для социальной активности. Во время ретроградной Венеры (с 2 по 27 марта) не стоит заключать брак. Через каждые три месяца наступает период ретроградного Меркурия, в который не рекомендуют подписывать договоры.

Что нужно делать в 2025 году

Следующий год считается удачным для духовного роста, переосмысления своего места в жизни, определения новых перспектив. Рекомендуется чаще медитировать и заниматься самоанализом. А также не нужно бояться перемен. Если давно хотели что-то изменить в своей жизни - это ваш шанс.

Астролог Марина Романова советует по возможности перейти от животной пищи к растительной и работать над своим телом. Тело, как дерево, должно быть гибким, выносливым.

Этот год очень благоприятен для профессионального роста. Можно начинать учиться чему-нибудь новому, заниматься строительством, реконструкцией, создавать семью.

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