Восточная астрология привлекает людей со всего мира. В ней каждый год имеет своего животного-покровителя из китайского гороскопа, а также свою стихию и цвет. Всё это в совокупности влияет на события в мире и на жизни людей.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Мы расскажем всё про 2025 год - какого животного стоит почтить, что ждёт Украину и какие дела точно пройдут удачно. Важно отметить, что китайский Новый год 2025 наступит 29 января. До этой даты, то есть почти весь первый месяц, продолжается год Дракона.
- 2025 год кого по восточному календарю
- Год змеи 2025 - общая характеристика
- Что принесет 2025 год Украине
- Что нельзя делать в 2025 году
- Что нужно делать в 2025 году
2025 год кого по восточному календарю
О том, годом кого будет 2025, рассказала астролог Марина Романова. Это будет год Зеленой Деревянной Змеи. По словам астролога, Змея - символ перемен, к которым нужно подготовиться. Без трансформации не будет гармоничного развития.
Стихия дерева означает творческие энергии, поэтому благоприятными в течение года будут все направления, направленные на духовный рост, осознание своей роли в жизни, например, философия, психология.
Сочетание деревянной стихии и зеленого цвета тотема года дает энергию умиротворения, необходимую для нашей страны и всего мира в кризисный период войны. Однако, достичь энергии умиротворения можно будет лишь при осознанном росте сознания и переоценке жизненных ориентиров, особенно у тех людей, от которых зависит судьба наций.
В 2025 году мы увидим зачатки нового мира - и в наших семьях, и в стране, и это будет происходить в результате кардинальных изменений во всех областях бытия на мировой арене. И эти перемены не всегда будут легкими.
Год змеи 2025 - общая характеристика
По словам Марины Романовой 2025 год будет периодом трансформаций. Все люди и все страны будут меняться. И не только под влиянием Змеи, а также планет Урана, Нептуна и Плутона, меняющих знаки Зодиака. Это год больших перемен в обществах, в коммуникациях, в государственном устройстве, в руководствах стран.
Начало 2025 года будет достаточно сложным, оно заставит нас изменить свою деятельность. Год начнется с ретроградного Марса, ретроградной Венеры, ретроградного Меркурия. К середине года человечество предстанет перед необходимостью изменить свои ценностные ориентиры. Важно уделить внимание духовному росту, перейти от эгоизма к альтруизму.
Астролог предупреждает, что 2025 год может быть трудным в медицинской сфере. Повышается риск эпидемий. Следует обращать внимание на свое здоровье, - вести здоровый образ жизни, заниматься профилактикой заболеваний.
Марина Романова назвала самые благоприятные периоды 2025 года:
- с 14 апреля по 8 июня (до 14 апреля - это большой трансформирующий период, желательно избегать чрезмерной социальной активности.);
- с 26 июня по 17 июля;
- с 12 августа по 1 сентября;
- с 25 сентября по 8 ноября;
- с 30 ноября по 31 декабря.
По словам эксперта, в эти дни желательно проявить социальную активность, а также не бояться изменений.
Что принесет 2025 год Украине
2025 год начнется так называемый королевский градус - период успеха и преобразований к лучшему. В следующем году в Украине будут очень большие изменения на уровне власти.
По словам Романовой, именно в этом году судьба Украины привлечет позитивные энергии Юпитера, Венеры и Меркурия. Будут подписаны важные договоры. Мы встретимся с настоящими благодетелями. Стоит ждать расширения границ и укрепления связей с партнерами. Это год, который подготовит обновленную Украину.
Что нельзя делать в 2025 году
Нельзя спешить, манипулировать людьми, использовать устаревшие методы. Вселенная будет прогрессировать, и мы должны идти с ней в ногу. Всё будет по-новому, поэтому нужно расти над собой.
В период ретроградного Марса (6 декабря 2024 – 24 февраля 2025) неблагоприятное время для социальной активности. Во время ретроградной Венеры (с 2 по 27 марта) не стоит заключать брак. Через каждые три месяца наступает период ретроградного Меркурия, в который не рекомендуют подписывать договоры.
Что нужно делать в 2025 году
Следующий год считается удачным для духовного роста, переосмысления своего места в жизни, определения новых перспектив. Рекомендуется чаще медитировать и заниматься самоанализом. А также не нужно бояться перемен. Если давно хотели что-то изменить в своей жизни - это ваш шанс.
Астролог Марина Романова советует по возможности перейти от животной пищи к растительной и работать над своим телом. Тело, как дерево, должно быть гибким, выносливым.
Этот год очень благоприятен для профессионального роста. Можно начинать учиться чему-нибудь новому, заниматься строительством, реконструкцией, создавать семью.