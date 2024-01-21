Рассказываем, как сделать вкусные котлеты - что добавить в фарш и в каких пропорциях.

Сочные котлеты с хрустящей и красивой корочкой - это идеальное блюдо как для повседневного стола, так и для праздничных пирствований. Но далеко не всегда получается приготовить вкусные сочные котлеты без вспомогательных ингредиентов. Возникает закономерный вопрос, что добавить в фарш для котлет, чтобы сохранить их сочность, но не нарушить основную структуру.

Униан расскажет, как приготовить сочные котлеты без лишних хлопот

Как получить сочные котлеты - главные правила

Не так много ингредиентов, которые есть в стандартном домашнем холодильнике, способны вызвать дополнительное выделение полезного мясного сока у фарша. Прежде всего понять, что можно добавить в фарш для сочности можно, исходя из своих вкусовых предпочтений. Классические методы - это, конечно, лук и молоко, но есть и альтернативные варианты, такие как лед и минеральная вода, о них и расскажем подробнее.

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Для чего в фарш добавляют минеральную воду

Углекислый газ, содержащийся в бутилированной минеральной воде - это один из самых действенных и рабочих способов придать вашим котлетам дополнительную сочность и воздушность. Сама минеральная вода также способствует более интенсивному выделению сока за счет содержащихся в ней активных элементов. Но стоит учитывать важную деталь - воды следует добавлять лишь небольшое количество и только на этапе приготовления фарша, так как при дальнейшем процессе подготовки она только испортит основную консистенцию. При приготовлении фарша, белковые соединения в мясе, из которого сделан фарш, поддаются нагреву, а следовательно, частично сворачиваются. Здесь становится понятно, зачем добавлять воду в фарш - она предотвратит этот процесс.

Для чего в фарш добавляют лед

По своим свойствам лед подобен и минеральной воде с одним исключением - в зависимости от воды которую вы заморозите, в ней будут или не будут присутствовать те самые полезные минеральные соединения. Льда следует добавить меньшее количество, чем воды. Старайтесь постоянно следить за состоянием фарша, так как при дроблении лед разбивается не полностью, и растаяв, даст лишнюю жидкость - сочные котлеты не получатся. Так же как и в случае с простой водой, лед следует добавлять только на этапе заготовки фарша.

Что добавить в фарш для котлет для сочности - варианты

Следуя из рецептурных составляющих блюда, вы можете экспериментировать с составом по своему вкусу и предпочтениям. К примеру, если у вас стоит задача приготовить рыбные котлеты, попробуйте добавить в подготовленный фарш несколько капель лимонного сока либо низкопроцентного фруктового уксуса. Это придаст котлетам пикантный привкус и насытит их собственным выделяемым натуральным соком, вследствие чего "махинации" с водой не потребуются.

Говяжьи и свиные фарши имеют большую прихотливость к влаге за счет своей более плотной консистенции, чем рыбные. Если вы хотите более натурального и насыщенного вкуса, подумайте, что добавить в фарш для котлет для сочности - небольшую часть свиного топленого жира, шпик или подкопченное сало, и не жалейте специй, так как они только способствуют раскрытию вкусовых свойств приготовленного блюда.

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