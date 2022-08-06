Яблоки - дешевые и невероятно полезные фрукты, которые могут заменить горсть таблеток.

Яблоки - самые популярные и дешевые фрукты в Украине, которые доступны нам целый год. А в августе начинается сезон яблок, когда мы можем насладиться самостоятельно выращенными фруктами. Ученые утверждают, что эти скромные и недорогие фрукты чрезвычайно полезны для здоровья. Но как и во всём остальном, в их употреблении нужно соблюдать меру.

Ранее мы разбирались, в чем польза и вред груши.

Чем полезны яблоки: лучшие свойства фруктов

Яблоки содержат впечатляющее количество витаминов и микроэлементов. Всего одно крупное яблоко обеспечит вас суточной дозой витаминов Е, В1 и В6, но для этого его нужно есть со шкуркой. Ведь кожура яблок является самой полезной частью растения. А вот железа в яблоках не так уж много, как принято считать.

Богаты эти фрукты сложными углеводами и клетчаткой, что делает их прекрасным перекусом между приемами пищи. Пищевые волокна в составе яблок улучшают работу желудочно-кишечного тракта и полезны для микрофлоры.

Красные яблоки богаты антоцианами - веществами, которые замедляют старение организма и улучшают остроту зрения. Зеленые яблоки содержат меньше сахара и аллергенов. Кверцетин в яблоках полезен для мозга и нервных клеток, что особенно важно для пожилых людей. Фрукт богат пектинами, которые выводят токсины из организма.

Вред яблок и противопоказания к употреблению

В семечках яблок содержится смертельно опасное вещество цианид. Для серьезного отравления нужно много косточек, но лучше не рисковать и совсем их не есть. Людям с болезнями пищеварительной системы яблоки рекомендуется есть не в сыром, а в запеченном виде. При колите и вздутии живота яблоки можно есть, но без кожуры.

Яблоки способствуют образованию зубного налета, поэтому после их употребления желательно чистить зубы. Яблоки являются довольно сильным аллергеном, а дети могут ими поперхнуться.

Сколько яблок можно есть в день

Яблоки содержат много сахара, особенно если они относятся к сладким сортам. Чтобы не превысить суточную норму сахара, рекомендуется съедать не больше четырех средних яблок. Если съедаете больше яблок, то нужно есть меньше сладкого.

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