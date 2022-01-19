Как избавиться от ненужных вещей, чтобы наладить все сферы своей жизни - узнайте на УНИАН.

Существует целый перечень предметов, которые негативно влияют на ваше настоящее и будущее. Как бы вы ни старались наладить свою реальность - они упрямо притягивают несчастья в дом. Выбрасывать такие предметы лучше в определенные периоды. УНИАН расскажет, как избавиться от лишнего хлама в доме и когда это лучше делать.

Жизнь без лишних вещей - благоприятные даты

Астрологи считают, что уборка приносит пользу только дважды в году: на новолуние и после полнолуния - в период убывающей луны. Полнолуние в январе 2022 наступило вчера, а с сегодняшнего дня земной спутник вступил в убывающую фазу. Таким образом получается, что у вас есть несколько дней для того, чтобы очистить жилище.

Удачные даты для избавления от негативных вещей: с 19 по 31 января включительно.

Что нужно выбросить из дома - 7 опасных предметов

Эзотерики рекомендуют проводить ревизию не только перед Новым годом, но и в течение оного. Они составили перечень из вещей, которых не должно быть, если вы хотите жить счастливо:

битая посуда;

чужие вещи или одежда;

календари за прошлые годы;

мелкий мусор, фантики, бумажки;

старая одежда или обувь, которую вы не носите;

сломанные часы;

увядающие цветы.

Читайте такжеЯблочный уксус: польза и 7 вариантов применения в бытуВсе эти предметы - напоминание о прошлом, за которое вы бессознательно держитесь. То, что попало в перечень, можно легко вынести на мусорку (не отдать, не продать, не подарить, а именно выбросить).

Единственный нюанс - поношенные предметы гардероба, которые еще могут кому-нибудь принести пользу. В таком случае вы можете сдать их в комиссионные магазины или в центры помощи бездомным, которые есть в каждом крупном городе Украины.

Какие вещи в доме лишние - гигиена и эстетика

Предметы обихода, которые попадают под категории "жалко выбрасывать" и "не трогай, пригодится" - это головная боль многих украинцев. Вы годами переставляете их с места на место, не пользуетесь, но отнести на мусорку рука не поднимается.

Психологи утверждают, что такая тактика не только мешает вам психологически отпустить прошлое, но и с точки зрения санитарии не совсем правильна - на вещах копится пыль, а вы этим дышите.

Найдите свободное время и проверьте, нет ли в ваших шкафах нижеперечисленных предметов.

Одежда и обувь:

колготки с затяжками;

носки с дырками;

бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержки груди;

вещи с пятнами, которые не отстирываются;

одежда не по размеру;

платья с выпускного или другие торжественные;

старые купальники.

Косметика:

товары с истекшим сроком годности;

засохшая помада или тушь;

пробники;

растянутые резинки для волос;

практически пустые баночки и бутылочки;

"облысевшие" кисти для макияжа.

Товары для дома:

выцветшее постельное белье с катышками;

перьевые подушки времен Ивана Грозного;

сувениры, безделушки, статуэтки, копилки;

старые полотенца с пятнами или дырками;

сломанная техника, ремонт которой вы откладываете.

И это далеко не полный перечень того, что вы можете найти и с удовольствием отнести на помойку. С ненужным вещам относятся и старые газеты, журналы, открытки, визитки, рекламные буклеты или канцтовары. Не забываем и про аптечку - лекарства, которые уже отжили свое, нужно выбрасывать точно так же, как и пустые упаковки из-под них.

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