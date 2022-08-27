Чем закрыть разбитое окно в квартире и как безопасно убрать осколки с пола и мебели - узнайте в материале УНИАН.

Из-за вторжения РФ в Украину дома и квартиры многих наших соотечественников страдают который месяц - фасады домов рушатся от снарядов, а взрывной волной выбивает окна. УНИАН расскажет, как закрыть окно пленкой после взрыва и чем опасно битое стекло в квартире.

Ранее мы говорили о том, как правильно заклеить окна скотчем.

Как собрать с пола разбитое стекло - советы

Если вы попали в число тех людей, чье недвижимое имущество пострадало от войны, то вам понадобится информация о том, как убрать стекло с одежды и других вещей в квартире.

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Для того, чтобы сделать это безопасно, выполняйте простые правила:

аккуратно подметите веником стекло со всех поверхностей;

включите пылесос и, не снимая насадку, почистите им помещение;

на мебели и столах используйте щетку - сметите все осколки в совок;

возьмите липкую ленту или скотч и приклейте ее несколько раз к поверхности - липкий слой поможет собрать все стекла;

намочите старые полотенца и разложите их там, где стекол было больше всего - мелкие осколки "прилипнут" к ткани, которую потом вам нужно аккуратно свернуть и выбросить;

тщательно вымойте полы тряпкой или шваброй.

УНИАН рекомендует какое-то время ходить дома в тапочках, чтобы случайно не наступить на осколки. Естественно, все пледы, подушки, одежду и другие вещи, на которые могли попасть части разбитого стекла, нужно пропылесосить, вытрусить и постирать, а лучше - отдать в химчистку.

Чем закрыть разбитое окно - варианты

Осколки собраны, но вопрос о том, чем заделать разбитое пластиковое окно, остается открытым. Существует несколько вариантов помощи в таких случаях:

пищевая пленка - открыть створки и обмотать в несколько слоев оконную раму так, чтобы пленка плотно закрывала оконный проем;

ДСП или фанера - взять нужный кусок материала, вырезать во форме окна и прикрепить к нему с помощью гвоздей или саморезов.

Также в качестве альтернативы можно использовать гипсокартон, сэндвич-панели или просто плотные куски картона. Так как грядет осень, специалисты рекомендуют обшивать окна с двух сторон, чтобы защита от холода была более надежной.

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