Рассказываем, можно ли вместо бальзама использовать кондиционер и в чем разница между этими двумя средствами.

Парикмахеры и стилисты наперебой твердят, что всем женщинам для ухода за волосами нужны два средства: бальзам и кондиционер. Многие девушки не видят разницы, покупая что-то одно, а потом жалуются на состояние локонов. УНИАН выяснил, когда использовать бальзам, а когда кондиционер, и на самом ли деле нужно покупать две разных бутылочки.

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Чем отличаются бальзам и кондиционер для волос

Считается, что эти два средства принципиально разнятся по методу воздействия на волосы. Бальзам "работает" активнее, потому что содержит более высокую концентрацию полезных веществ. Он действует на саму структуру волос, питая их изнутри, усиливая их здоровье.

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Кондиционер решает внешнюю проблему - после того, как вы помоете голову шампунем, уровень кислотно-щелочного баланса (pH) повысится, чешуйки откроются, в них будет попадать большое количество влаги, пыли и грязи. Если использовать кондиционер, то он восстановит уровень pH, "склеит" чешуйки между собой, за счет чего волосы будут выглядеть гладкими и ухоженными.

В принципе, это взаимозаменяемые средства - не обязательно пользоваться и кондиционером, и бальзамом. Если ваши локоны не требуют активного вмешательства (не поврежденные, не окрашенные, не обесцвеченные), то можно обойтись кондиционером. Бальзам необходим в случае, когда волосы находятся в плачевном состоянии, и им нужен качественный уход.

Как правильно пользоваться бальзамом и кондиционером для волос

Еще одно существенное отличие одного средства от другого - метод нанесения на локоны. Бальзамом стилисты рекомендуют покрывать и корни, и длину, при этом, смывать такую косметику нужно тщательно, иначе после сушки получите эффект грязных волос. Время выдержки зависит от конкретного продукта - смотрите на инструкцию от производителя.

Кондиционер наносится только на длину - если намазать им корни, то вы потеряете объем прически, а также не сможете сразу вымыть средство из волос. Некоторые девушки утверждают, что кондиционер на корнях способен даже спровоцировать более активное смывание краски, что особенно неприятно для женщин с окрашенными волосами. Выдерживать такое средство на локонах нужно 1-2 минуты, а потом смыть прохладной водой.

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