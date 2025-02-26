Узнайте, какая температура считается оптимальной для стирки наволочек и простыней.

Человек проводит треть жизни во сне, поэтому чистота и свежесть постельного белья для нас очень важны. Засыпать на свежевыстиранных простынях очень приятно. Но перед тем, как стирать постельное белье, стоит ознакомиться с правилами стирки.

Если на белье есть ярлык, то вопрос "при какой температуре стирать постельное" не стоит. А если нет? Тогда есть несколько вариантов. Ранее мы писали, на какое режиме стирать постельное белье, а сейчас расскажем об оптимальной температуре воды

При какой температуре стирать постельное белье и полотенца

О тонкостях оптимальной стирки наволочек и простыней рассказало издание The Mirror со ссылкой на Lanor. По версии экспертов, самым оптимальным вариантом, при какой температуре стирать постельное белье, считается 40º.

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Хотя многие люди ставят 60° при стирке наволочек и простыней, не стоит делать так постоянно. Прибегайте к этому только если постельное сильно загрязнено или если на нём спал больной человек. Горячая вода убивает больше бактерий.

В остальных случаях температуру лучше снизить. Стирка при 40° так же эффективно освежает ткань, но при этом является более бережной. В результате постельное белье прослужит вам гораздо дольше. К тому же вы сможете сэкономить электроэнергию.

Как часто стирать постельное белье

Эксперты советуют стирать постельное не реже одного раза в две недели. За этот срок на простынях и пододеяльниках накапливается слой из омертвевших клеток, кожного жира и пылевых клещей.

Если вы сильно потеете по ночам или позволяете домашним питомцам спать с вами, то рекомендуется увеличить частоту стирки до одного раза в неделю.

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