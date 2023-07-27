Рассказываем, как заморозить яйца впрок и можно ли заморозить яйца вареные.

В эти сложные времена каждый хочет сэкономить деньги. Можно покупать продукты, когда они по скидке, но тогда встает вопрос со сроками годности. Рассказываем, можно ли замораживать сырые яйца в скорлупе для дальнейшего использования.

Как заморозить сырые яйца

Если вы просто поместите эти продукты в морозилку, то рискуете получить бомбу замедленного действия. Почему нельзя замораживать яйца в скорлупе? Когда белок и желток замерзнут, яйцо лопнет, а сама скорлупа раскрошится. Единственным результатом станет уборка.

Однако, не все потеряно. Можно ли заморозить яйца сырые? Достаточно взбить яйца до однородности, перелить жидкость в емкости для льда. Силиконовые формы для маффинов также помогут. Хранить их можно до года.

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Как заморозить яйца в скорлупе

Если вы все же хотите заморозить целые яйца, то сначала нужно их приготовить. Рассказываем, как заморозить вареные яйца:

отвариваем яйца до готовности;

остужаем;

помещаем их в герметичную упаковку.

В морозилке их можно хранить при температуре -15 градусов до полугода.

Как использовать замороженные яйца

Размораживать такие продукты стоит в холодильнике - просто оставьте их там на ночь. Готовые яйца можно разогревать в духовке. Если же вы отдельно замораживали белки, то оставьте их на 30 минут на столе и затем можете взбивать.

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