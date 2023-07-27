В эти сложные времена каждый хочет сэкономить деньги. Можно покупать продукты, когда они по скидке, но тогда встает вопрос со сроками годности. Рассказываем, можно ли замораживать сырые яйца в скорлупе для дальнейшего использования.
Как заморозить сырые яйца
Если вы просто поместите эти продукты в морозилку, то рискуете получить бомбу замедленного действия. Почему нельзя замораживать яйца в скорлупе? Когда белок и желток замерзнут, яйцо лопнет, а сама скорлупа раскрошится. Единственным результатом станет уборка.
Однако, не все потеряно. Можно ли заморозить яйца сырые? Достаточно взбить яйца до однородности, перелить жидкость в емкости для льда. Силиконовые формы для маффинов также помогут. Хранить их можно до года.
Как заморозить яйца в скорлупе
Если вы все же хотите заморозить целые яйца, то сначала нужно их приготовить. Рассказываем, как заморозить вареные яйца:
- отвариваем яйца до готовности;
- остужаем;
- помещаем их в герметичную упаковку.
В морозилке их можно хранить при температуре -15 градусов до полугода.
Как использовать замороженные яйца
Размораживать такие продукты стоит в холодильнике - просто оставьте их там на ночь. Готовые яйца можно разогревать в духовке. Если же вы отдельно замораживали белки, то оставьте их на 30 минут на столе и затем можете взбивать.
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