Вывести с подушки старые темные пятна помогут средства, которые есть в каждом доме.

Даже у самых чистоплотных людей со временем появляются темные пятна на подушке после сна. Избежать их появления невозможно, ведь все мы потеем и пользуемся кремами. Но если вовремя стирать постельные принадлежности, то загрязнения легко выводятся. Мы разобрались, как отстирать желтые пятна на подушке и почему они появляются.

Почему на подушках появляются пятна

Наша голова не является идеально чистой. Коричневые пятна на подушке после сна возникают из-за жидкостей на волосах и шее:

пота;

воды;

кремов и бальзамов;

остатков шампуня и кондиционера.

Всё это впитывается в подушку через наволочку, из-за чего появляются желтые разводы. Особенно часто такая проблема возникает у любителей засыпать с мокрыми волосами.

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Как вывести желтые пятна на подушке без стирки

Попытаться вывести желтые пятна на подушке после сна можно без стирки. Если загрязнение свежее, то шанс успеха высок.

Попробуйте такие народные средства:

теплая вода и сок лимона в пропорции 2:1 - нанесите на пятна 15 минут и протрите ткань мокрой тканью;

уксус и сода в соотношении 1:1 - нанесите пасту на грязные участки на 15 минут и тщательно протрите влажной губкой;

сок половины лимона вылейте на следы пота, а затем посыпьте солью и потрите.

Если пятна все равно остались, то изделие рекомендуется постирать.

Чем отстирать желтые пятна на подушке

Стирать постельные принадлежности вне зависимости от наличия разводов стоит дважды в год. Перед тем, как отстирать подушку от пота, попробуйте полить её смесью 0,5 стакана лимонного сока и 1 стакана перекиси. Оставьте на 1 час и постирайте изделие в машинке с обычным порошком для белых вещей.

Ещё способ отбелить подушку - постирать её с таблетками для посудомоечной машины, добавленными прямо в барабан машинки.

После стирки высушите подушку на свежем воздухе в течение 1-2 дней.

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