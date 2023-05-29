Со временем любую стиральную машинку необходимо чистить, даже если вы используете самый дорогой и наиболее качественный порошок. Если вы не знаете, как почистить барабан стиральной машины в домашних условиях, вам помогут проверенные лайфхаки.
Машинка нуждается в нескольких видах чистки - необходимо избавляться от грязи под резинкой и от накипи. Для того, чтобы сделать комплексную чистку стиральной машинки, вам понадобятся:
- белизна-гель;
- зубная щетка;
- кухонная губка;
- мерный стакан;
- лимонная кислота.
Если у вас уже все есть - можно приступать к очистке стиралки.
Как почистить барабан с резинкой - лайфхак
Щедро нанесите белизну-гель на резинку, возьмите зубную щетку и ототрите ею грязь. Потом протрите кухонной губкой резинку. После нанесения белизны-геля грязь с резинки будет очень легко отходить, поэтому на очистку не придется потратить много сил.
Вот и все - как почистить стиральную машину от грязи под резинкой, мы с вами разобрались. Теперь можно перейти ко второму этапу очищения стиралки - борьбе с накипью. На этом этапе вам понадобится:
- лимонная кислота;
- мерный стакан.
Также нужно будет немного свободного времени - придется подождать, пока поработает стиральная машинка, а вместе с ней и лимонная кислота.
Как почистить барабан стиральной машины лимонной кислотой - простой способ
Возьмите мерный стакан и всыпьте 100 граммов лимонной кислоты. Засыпьте кислоту в отсек для стирального порошка. Выберите для стирки без белья самый короткий режим. Обратите внимание - температура воды должна быть не ниже 40 градусов, и не нужно включать отжим.
Вот как почистить стиральную машину от накипи в домашних условиях за копейки. После такой процедуры за внутреннее состояние машинки можно еще длительное время не переживать.
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