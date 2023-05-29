Если вы еще не знаете, как почистить стиральную машину лимонной кислотой дома, тогда "ловите" тонкости простой процедуры.

Со временем любую стиральную машинку необходимо чистить, даже если вы используете самый дорогой и наиболее качественный порошок. Если вы не знаете, как почистить барабан стиральной машины в домашних условиях, вам помогут проверенные лайфхаки.

Машинка нуждается в нескольких видах чистки - необходимо избавляться от грязи под резинкой и от накипи. Для того, чтобы сделать комплексную чистку стиральной машинки, вам понадобятся:

белизна-гель;

зубная щетка;

кухонная губка;

мерный стакан;

лимонная кислота.

Если у вас уже все есть - можно приступать к очистке стиралки.

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Как почистить барабан с резинкой - лайфхак

Щедро нанесите белизну-гель на резинку, возьмите зубную щетку и ототрите ею грязь. Потом протрите кухонной губкой резинку. После нанесения белизны-геля грязь с резинки будет очень легко отходить, поэтому на очистку не придется потратить много сил.

Вот и все - как почистить стиральную машину от грязи под резинкой, мы с вами разобрались. Теперь можно перейти ко второму этапу очищения стиралки - борьбе с накипью. На этом этапе вам понадобится:

лимонная кислота;

мерный стакан.

Также нужно будет немного свободного времени - придется подождать, пока поработает стиральная машинка, а вместе с ней и лимонная кислота.

Как почистить барабан стиральной машины лимонной кислотой - простой способ

Возьмите мерный стакан и всыпьте 100 граммов лимонной кислоты. Засыпьте кислоту в отсек для стирального порошка. Выберите для стирки без белья самый короткий режим. Обратите внимание - температура воды должна быть не ниже 40 градусов, и не нужно включать отжим.

Вот как почистить стиральную машину от накипи в домашних условиях за копейки. После такой процедуры за внутреннее состояние машинки можно еще длительное время не переживать.

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