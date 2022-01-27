Существует несколько способов выведения пятен.

У многих хозяек при виде пятна на белых вещах начинается паника. Почему-то многие считают, что это уже испорченная одежда и ее можно выбрасывать. Спешим вас обрадовать! У вещей еще есть шанс на спасение.

Если вы разлили вино на белую одежду, избавиться от пятна вам поможет пена для бритья. Замочите пятно на 15-20 минут, а затем постирайте вещь в машинке.

А вот избавиться от пятен пота поможет таблетка для зубных протезов. Растворите таблетку в воде и замочите в ней одежду. Затем простирайте вещи вручную или в стиральной машинке.

Читайте такжеНазван новый способ покраски ногтей лаком: вы удивитесьТакже есть легкий способ избавиться от масляных пятен. Смешайте жидкое мыло и пищевую соду, нанесите на пятно и оставьте на минут 20.

Напомним, ранее дизайнер назвал главные ошибки в ношении шарфов.

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