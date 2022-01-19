Андре Тан рассказал, как правильно носить шарфы зимой.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал несколько ошибок, которые совершают все модницы при ношении шарфов.

Шарф-труба поверх обтягивающего верха

Шарф-труба - большой вязаный аксессуар. Если носить его с узким свитером, то ваша шея визуально удлинится в полтора раза. Чтобы этого избежать, стоит выбирать шарфы с тонкой пряжи и прятать его под куртку.

Сильно затянутый шарф

"Похожая ошибка: слишком сильно затянутый шарф на шее или завязанный в тугой узел короткий дутый шарф искажает пропорции в образе. Я рекомендую выбрать широкий шарф, и набросить его поверх пальто. Вы будете сама элегантность", - сказал дизайнер.

Слишком большой шарф

По словам Андре Тана, девушкам низкого роста нельзя носить слишком большие шарфы, так как они визуально сделают вас еще меньше.

Читайте также Как легко вывести пятно на одежде: главный лайфхак без салфеток и соли Неправильное сочетание шарфа и шапки

Шарф и шапка в образе - неразрывные друзья, они должны дополнять друг друга. Хотите надеть фактурную вязаную шапку и тоненький шарфик? Не лучшая идея! Тем не менее комплект шапка плюс шарф одного цвета и фактуры уже не модны. Экспериментируйте!

Неправильный цвет шарфа

По словам дизайнера, тут есть два правила: шарф должен быть единственным ярким акцентом в образе, он должен повторять цвет одного из элементов "лука" (кроме шапки). Второе: цвет шарфа влияет на восприятие тона вашего лица! Если вы почти не краситесь, то яркие шарфы вам противопоказаны, особенно синий и красный, они лишь подчеркнут покраснения и синяки под глазами. Зато натуральные пастельные оттенки придадут лицу свежести.

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