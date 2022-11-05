Сколько по времени нужно жарить мясо, чтобы оно было мягким и вкусным - узнайте в материале УНИАН.

Жареная свинина - аппетитное блюдо, которое можно приготовить разными способами. В этом процессе важно довести мясо до готовности, иначе болезнетворные бактерии свинины навредят человеку. УНИАН расскажет, как пожарить свинину на сковороде, чтобы она была мягкой, или приготовить восхитительное блюдо в духовке.

Ранее мы говорили о том, какую часть свинины лучше выбрать для идеального блюда.

Как вкусно пожарить свинину на сковороде - советы

Приглянувшийся вам кусочек свинины для жарки на сковороде нужно резать поперек волокон. Кроме того, важно каждый кусок, вне зависимости от его размера, отбить молоточком. Затем свинину нужно посолить и поперчить, после - выложить на сковороду. Жарится свиное мясо от 15 до 25 минут до полной готовности, если куски у вас большие. Для маленьких кусочков будет достаточно 3-5 минут прожарки с каждой стороны.

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Сколько жарить свинину-стейк - правила

Свиной стейк - это уникальный деликатес, который можно приготовить для романтического ужина или встречи с друзьями. Вам нужно будет посолить и поперчить мясо, а затем полить оливковым маслом.

ВАЖНО: куски стейка должны быть толщиной не более 3-5 см, иначе они не прожарятся как следует.

Приправьте мясо специями и маслом, а затем уберите в холодильник на 15 минут, чтобы свинина промариновалась. Далее нужно раскалить сковороду и жарить мясо, пока на нем не образуется румяная корочка. В среднем, на это уходит примерно 5 минут для каждой стороны стейка. Когда вы увидите, что свинина подрумянилась, выключите огонь и накройте мясо крышкой, чтобы оно "дошло" внутри.

Как жарить свинину кусочками с луком

Популярный вариант - просто купить кусочек свинины, нарезать его кусочками, а затем пожарить с луком и\или морковкой. Если хотите реализовать этот вариант, то сначала очистите и обжарьте овощи. Затем промойте кусок свинины под проточной водой, нарежьте его и отправьте на сковороду. Готовьте мясо вместе с овощами 3-5 минут без крышки, регулярно помешивая содержимое сковороды. Потом долейте немного воды, снова перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 10-15 минут.

Есть и альтернативный вариант приготовления свинины. Мясо нужно нарезать кусочками 4-5 см в длину и 1 см в ширину. Нагреть сковороду, налить масло, выложить свинину и жарить ее 7 минут. Затем выложить нарезанный лук, уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и продолжать готовить блюдо 20 минут. В конце вам останется только посолить и поперчить мясо и довести его до готовности под крышкой 5 минут.

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