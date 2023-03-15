Названы овощи, после которых нельзя высаживать капусту, иначе хорошего урожая не будет.

Для здорового и богатого урожая очень важно соблюдать правила чередования культур на огороде. Одну и ту же культуру нельзя высаживать на одном месте много лет подряд, иначе почва истощится и на овоще начнут жить вредители. Важно найти овощу новое место на огороде, и подобрать правильных "предшественников".

Ранее мы рассказывать, что сажать после картошки на следующий год, чтобы был хороший урожай. А сейчас разберемся, после каких овощей можно выращивать капусту.

После чего нельзя сажать капусту

Капусту не стоит высаживать на тех грядках, где в прошлом году росла картошка. Дело в том, что картошка потребляет очень много питательных веществ из почвы, и для капусты просто не хватит витаминов.

Видео дня

Нельзя сажать белокочанную капусту после других видов капусты, таких как брокколи, цветная, брюссельская или пекинская капуста. Дело в том, что у капустных есть общие болезни и вредители, которые могут перейти на новые посевы.

Не рекомендуется выращивать капусту в тех местах, где годом ранее росли пасленовые - помидоры, перец и баклажаны. Эти овощи имеют общие с капустой заболевания, а также могут делать почву слишком бедной для выращивания капусты.

Капуста не даст хороший урожай, если посадить её после бобовых, таких как фасоль и горох. Почва после этих растений становится бедной на азот, в котором капуста очень нуждается.

После чего можно сажать капусту

Очень хороший урожай дает капуста после огурцов, моркови и свеклы. После этих овощей в почве наблюдается хороший баланс витаминов для роста капусты.

Также капусту хорошо высаживать после чеснока и лука. Они потребляют много веществ из почвы, но у них маленький корень. А на глубине роста корней капусты остается достаточно витаминов. По этой же причине капусту можно выращивать после зелени и щавеля.

Что посадить после капусты

На грядках, где в прошлом году росла капуста, можно сажать нетребовательные к составу почвы овощи или те, что нуждаются в других веществах. Вот хорошие преемники капусты:

картошка;

морковь;

свекла;

лук;

чеснок;

петрушка и укроп;

сельдерей;

горох;

кабачки.

Перед посадкой рекомендуется перекопать грядку, где росла капуста, и удобрить грядку перегноем или суперфосфатом для лучшей урожайности.

Вас также могут заинтересовать новости: