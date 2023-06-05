Перед началом стирки важно знать, садятся ли вещи в холодной воде и можно ли использовать горячую.

Все регулярно занимаются стиркой, используя для этого стиральную машину, или же делают это вручную. В любом случае обязательно нужно знать, в какой воде лучше стирать - в холодной или горячей. Об этом и других нюансах расскажем в материале.

Почему лучше стирать в горячей воде – простое объяснение

Если проводить стирку в горячей воде, то пятна и другие загрязнения будут эффективнее удаляться из вещей, чем в холодной воде. Это связано с тем, что в ней активизация стирального порошка или мыла происходит значительно лучше, моющие средства действуют намного продуктивнее из-за того, что полностью растворяются при высокой температуре.

При этом есть ряд причин, почему нельзя стирать вещи в горячей воде. Существует мнение, что к стирке в такой воде нужно прибегать лишь в отдельных случаях, только если это позволяет тип ткани. Из-за горячей воды структура тканых волокон может разрушаться, вещи могут растягиваться, либо наоборот сильно уменьшаться.

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Можно ли стирать в холодной воде – нюансы и преимущества

Стирку не очень грязной ежедневной одежды, которую мы делаем часто, лучше проводить именно в холодной воде, чтобы не повредить структуру ее волокон. Стирая вещи в такой воде, стоит рассчитывать на результаты не хуже, чем при применении горячей.

Холодная вода в стиральной машине может весьма успешно использоваться из-за наличия новых функций в стиралках современного образца. Безопасность стирки в холодной воде также зависит от того, сколько градусов будет выбрано. Стоит использовать температурный режим около 30 градусов: это будет гарантией бережного ухода даже за деликатными тканями. Также это сэкономит ваше время.

Ответ на вопрос о том, можно ли стирать в холодной воде вручную, идентичен, но с небольшими нюансами. Проводить стирку в негорячей воде нужно в том случае, если вам не надо продезинфицировать эти вещи (это делается только при высоких температурах). Также некоторые ткани нужно стирать исключительно в холодной воде (шерсть, шёлк или атлас).

Важным аспектом является и то, садятся ли вещи в холодной воде. Этого никогда не произойдет, в отличие от стирки при высокой температуре. И это несомненный плюс. Постиранную одежду нельзя выкручивать, а только несильно отжать и положить на решетку для избегания ее деформации.

Почему кровь стирают в холодной воде – важно знать

Вещи с кровавыми пятнами в обязательно порядке надо стирать при помощи холодной воды, так как она лучше в ней размывается. В горячей воде гемоглобин, содержащийся в крови, просто начнет свертываться, и пятна безнадежно закрепятся на ткани, фактически испортив одежду. Отстирывать пятна крови, которые засохли, очень и очень сложно.

Ранее мы писали, как отстирать кровь с одежды, рассказав о 7 лучших способах.

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