Вы узнаете, можно ли оставлять вилки в розетках на ночь и чем это опасно.

Электроприборы есть в любом доме, однако не все взрослые, что и говорить о детях, умеют правильно ими пользоваться. К примеру, не все знают, почему надо вытаскивать вилку из розетки.

В этой статье вы узнаете ответы на эти вопросы. Знать о том, нужно ли вынимать вилку из розетки, нужно всем.

Почему нужно выключать электроприборы из розетки

Выключение электроприборов из розетки куда безопаснее чем то, что вы просто оставите их включенными. Основные причины таковы:

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предотвращение пожаров - оставленные включенными приборы могут перегреться, что может закончиться пожаром;

- оставленные включенными приборы могут перегреться, что может закончиться пожаром; экономия энергии - даже когда электроприбор находится в режиме ожидания, он потребляет небольшое количество электроэнергии, поэтому выключение из розетки позволяет сэкономить электроэнергию и деньги на счетах за коммуналку;

даже когда электроприбор находится в режиме ожидания, он потребляет небольшое количество электроэнергии, поэтому выключение из розетки позволяет сэкономить электроэнергию и деньги на счетах за коммуналку; продление срока службы техники - работающие приборы подвергаются износу, поэтому вы сможете сэкономить на покупке новой, если попросту будете отключать ее от сети.

Конечно, существует техника, которая подразумевает постоянное подключение к электросети. Это касается холодильников и прочих подобных устройств. Однако если вы не смотрите телевизор круглосуточно или же не пользуетесь зарядным устройством постоянно - вынимайте вилки из розеток, так вы себя обезопасите и можете даже сэкономить.

Как правильно вынуть вилку из розетки, чтобы не ударило током

Оказывается, не все знают, как вытащить вилку из розетки, чтобы не ударило током. Вынимать вилку из розетки следует осторожно, следуя таким правилам:

выключите прибор - переведите соответствующую кнопку в нужное положение;

- переведите соответствующую кнопку в нужное положение; беритесь только за корпус вилки - никогда не вынимайте вилку, держась за провода;

- никогда не вынимайте вилку, держась за провода; тяните равномерно и аккуратно - постепенно доставайте вилку из розетки, избегая рывков и резкого движения;

- постепенно доставайте вилку из розетки, избегая рывков и резкого движения; никаких мокрых рук - никогда не трогайте розетки, если ваши руки влажные, так как даже малейшая капля воды может увеличить риск удара током;

Помимо этого, многие часто спорят о том, можно ли оставлять приборы включенными в розетку.

Нужно ли вытаскивать вилку из розетки - вердикт опытных домовладельцев

Если вы все-таки сомневаетесь и не можете понять, как правильно поступить, задумайтесь о том, готовы ли вы рисковать техникой и даже своей жизнью. Все дело в том, что в случае короткого замыкания приборы могут загореться. Во время грозы и перепадов напряжения риски возрастают еще больше.

Поэтому если у вас нет стабилизатора, который уберегает от скачков электричества и может отключать весь дом от сети в случае замыкания - проверять удачу не стоит.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как экономить на электричество.

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