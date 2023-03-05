Сколько электричества потребляет телевизор и другие приборы, если их не вытягивать из розетки, и как сэкономить на электроэнергии.

Один из способов сэкономить электричество - взять себе за правило отключать на ночь из сети технику. Дело в том, что некоторые из приборов в выключенном состоянии, но подключенные к розетке, продолжают "съедать" достаточно электричества. Давайте разберемся, нужно ли выключать из розетки все на ночь, какие приборы лучше отключить и как сэкономить на электроэнергии.

Ранее мы уже рассказывали, как экономить свет дома - простые и доступные советы.

Нужно ли выключать из розетки технику на ночь - 7 приборов, которые лучше отключить

Телевизор

Надо ли выключать телевизор из розетки на ночь? Мы не привыкли да и зачем: достаточно просто погасить экран кнопкой на пульте. Но на самом деле так мы не выключаем телевизор, а просто переводим его в режим ожидания, до тех пор, пока кто-то не выдернет вилку из розетки. Таким образом телевизор продолжает потреблять энергию, немного, но все же.

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Зарядка для телефона

Многие ставят телефон на зарядку на ночь - это очень удобно. И очень зря. Привычка оставлять телефон в розетке на всю ночь нецелесообразно расходует энергию. Но дело не только в этом - ночная зарядка может навредить батарее смартфона, и она в конце концов перестанет держать заряд.

Ноутбук

Если ваш ноутбук ночью отдыхает вместе с вами, его следует выключать из розетки. Это же касается и компьютера. Почему, если он не работает? Все просто: даже при 100%-ном заряде ноутбука или компьютера питание от сети не обрывается полностью, а возобновляется каждый раз, как только уровень заряда немного снижается.

Роутер

Еще один важный вопрос: нужно ли выключать роутер из розетки на ночь? По сути, интернет ночью не нужен, то есть, пользы от включенного роутера нет, а электричество он потребляет. Кроме того, выключив роутер на ночь из сети, вы избавитесь от его электромагнитного излучения.

Микроволновка, электрочайник, тостер

Некоторые кухонные приборы "съедают" много энергии в выключенном состоянии. Эксперты советуют на ночь отключать из сети микроволновки, электрочайники, блендеры и тостеры. Это правило касается и другой мелкой бытовой техники: фена, электрических бритв и зубных щеток - ставьте их на зарядку по мере необходимости.

Бойлер

Сейчас в целях экономии советуют отключать бойлер даже днем, а ночью - тем более. Ведь бойлер продолжает работать даже когда вы спите и не пользуетесь им: он подогревает воду, как только ее температура немного снижается. Вместе с тем, прибор держит температуру какое-то время, поэтому без горячей воды вы не останетесь.

Обогреватель

Незаменимая вещь в холодное время года, особенно в межсезонье, когда отключают централизованное отопление, и нужно поддерживать в помещении приятную температуру. Но почти все они потребляют достаточно много электроэнергии. По возможности выключайте эти электроприборы из розетки на ночь - не только с целью экономии, а в первую очередь безопасности.

Кроме всего, советуют вынимать из розеток на ночь настольные и напольные лампы, а также удлинители - подключенные через него приборы тоже расходуют энергию ночью, даже если не используются.

Нужно ли выключать стиральную машину из розетки? Здесь нужно соблюсти баланс между экономией и безопасностью. Выключать стиральные и посудомоечные машины сразу после завершения работы не всегда продуктивно - эти приборы, будучи в режиме ожидания, могут обнаружить утечку воды.

Сколько электричества потребляет телевизор и другие приборы в выключенном состоянии

Сайт Государственной инспекции по надзору за энергетикой Украины размещает данные о потреблении электроэнергии различными бытовыми приборами:

телевизор потребляют около 1 кВт ч в месяц;

музыкальный центр в среднем 1 кВт ч в месяц;

DVD-плеер - 0,5 кВт ч в месяц;

компьютер - 3,6 кВт ч в месяц.

Общее энергопотребление бытовых приборов в режиме ожидания может достигать 350-400 кВт ч в год.

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