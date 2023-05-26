Также расскажем, нужно ли чистить молодую картошку перед тем, как варить.

Свежесваренная молодая картошка с укропом и сливочным маслом обладает совершенно особым вкусом. Как правильно варить молодую картошку, читайте в материале.

Как варить картошку, чтобы не распалась

Сначала клубни нужно хорошо промыть. Если земля с кожуры попадет на очищенный участок и впитается в структуру картофелины, эту часть придется срезать, поскольку вымыть полностью будет тяжело или не получится вовсе. Не увеличивайте расход, отправляя в мусорное ведро больше картошки, чем можно бы было.

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Картофель готовим в несколько этапов:

Очистка. Чистить молодую картошку можно по-разному: или как старую, или соскрести верхний тонкий слой кожицы ножом, или использовать для этого кухонную металлическую губку.

Очищенную картошку поместите в эмалированную кастрюлю. Если картофелина мелкая, оставьте целиком, если средняя - разрежьте пополам, если крупная - на 4 или больше частей.

Доведите до кипения на большом огне, подсолите по вкусу, варите на среднем огне 15-20 минут при легком кипении. Проткните самый большой кусок вилкой или ножом - если ощутите некоторое сопротивление, варите еще 5-7 минут, пока вилка не войдет свободно.

Слейте воду, придерживая картофель крышкой кастрюли, или откиньте на сито.

Добавьте в кастрюлю сливочное масло из расчета 1/4 - 1/3 пачки на 1 кг. В этом блюде, как и в каше, масла много не бывает.

Посыпьте нарезанным укропом, закройте крышкой и перемешайте путем встряхивания, крепко придерживая крышку. Не забудьте о прихватках или кухонных рукавицах. Можно посыпать и петрушкой, но это будет уже совсем другая история.

Иногда вместо масла молодой картофель заправляют сметаной - дело вкуса. На 1 кг потребуется 1/2 стакана сметаны и 1 ст. л. растительного масла.

Главное правило - картофелины, который мы варим, должны быть примерно одинакового размера. Если клубни разные-разнообразные, кладем их в кастрюлю и целыми, и половинками, и четвертинками. При разрезе на 2 или 4 части лучше делить картофелину не вдоль, а поперек, чтобы кусочки получились не длинные и тонкие, а короткие и толстые - приближенные к размерам самой маленькой картошки, брошенной целиком.

Важно: если одновременно варить целиком картофелины размером и с перепелиное яйцо, и с кулак, то первая распадется, а вторая останется внутри сырой.

Как варить молодую картошку с кожурой - несколько советов

Не меньшей популярностью пользуется такое блюдо, как молодая картошка в мундире. В этом случае рекомендуем тщательно отобрать небольшие или средние, максимально одинаковые по размеру клубни, поскольку разрезать мы их не будем.

Разные сорта картошки, в зависимости от зернистости, могут вариться до готовности различное время. В среднем - это около 20 минут. Чтобы понять, сколько варить молодую картошку в мундире, загляните в кастрюлю через 15 минут после того, как картошка закипела и вы уменьшили огонь до среднего. Проткните вилкой, если не доварилась, уменьшите огонь до небольшого и варите, проверяя на готовность каждые 5 минут.

Готовая молодая картошка в мундире выкладывается в керамическую или другую посуду и разделяется на части. Далее нужно посолить и посыпать измельченным чесноком или нарезанным зеленым луком. Заправляется подсолнечным маслом, можно нерафинированным.

Важно: сваренную в мундире молодую картошку можно есть вместе с кожурой. Главное, чтобы она не была зеленой - тогда в мундире варить нельзя. Позеленевшие участки содержат токсины, их обязательно нужно срезать до белого.

Ранее УНИАН рассказывал, как хранить зелень, чтобы она не портилась - укроп и петрушка останутся свежими намного дольше.

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