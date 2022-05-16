Избавление от этих вещей поможет уйти от проблем и наладить финансовое благополучие.

Эксперты назвали топ вещей, которые притягивают негативную энергетику в дом или квартиру. Если у вас такие есть, то крайне важно от них избавиться в ближайшее время.

Остановившиеся часы

Этот предмет символизирует остановку развития и зацикленность на одном времени и месте. Если хотите избавиться от проблем прошлого, которые давно вас тревожат, либо выбросьте часы, либо отремонтируйте их.

Разбитые зеркала и стекла

Эти предметы больше всего влияют на атмосферу. Если дома есть битое стекло, то в такой семье всегда будут ссоры, выяснения отношений и ругань.

Мусор в кошельке или карманах

Он притягивает несчастье в финансовом плане. Поэтому если хотите выбраться из долговой ямы и стабилизировать свое денежное благосостояние, поддерживайте порядок в кошельке, карманах и месте, где храните финансы и драгоценности. Деньги не любят бардак.

Старые вещи

Если вы давно не носите какую-то одежду, не пользуетесь техникой или храните газеты, которые никогда не будете читать, то этому всему место на свалке. Если выбросить их не поднимется рука, то лучше передать на благотворительность. Так можно избавить дом от энергетики прошлого. А еще старые вещи накапливают в себе плохие моменты, которые происходили в доме.

Напомним, ранее были названы вещи, которые притягивают в дом бедность.

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