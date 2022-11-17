УНИАН разобрался, чем подкормить розы осенью для буйного цветения весной.

Ранее УНИАН рассказывал,как укрыть розы на зиму. Королев клумбы укрывают на зимовку в конце осени, но до этого их следует щедро удобрить. Подкормка роз обогащает цветок полезными веществами, помогая легче пережить зиму. А весной такие розы расцветут быстрее и пышнее. Подкормка роз осенью может быть как органической, так и натуральными средствами.

Чем удобрить розу на зиму - органические средства

Осенью розам нужен фосфор и калий. Они помогут накопить в стебле вещества, с которыми цветы успешно переживут зиму. Органическая подкормка повысит зимостойкость растения, его невосприимчивость к вредителям и болезням. Ингредиенты для удобрения можно купить в любом агромагазине.

На большой участок роз можно приготовить следующие растворы:

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10 л воды + 15 г суперфосфата + 17 г монофосфата калия;

10 л холодной воды + 1 л горячей воды + 50 г суперфосфата;

10 л воды + 10 г сернокислого калия + 25 г суперфосфата + 3 г борной кислоты.

Этими растворами поливают розы в конце осени - по 1 л на каждый куст. Не превышайте указанные дозы, иначе растение может погибнуть.

Народные средства для подкормки роз

Натуральные удобрения используют поздней осенью перед укрытием кустов. В теплую и сухую погоду можно полить розы раствором, но в дождливую следует использовать только сухие удобрения, иначе куст может сгнить.

Лучшее домашнее удобрение для розы - это зола. В ней содержатся необходимые цветку калий и фосфор, а щелочь в составе золы уменьшает кислотность почвы и укрепляет корни растения. Такой раствор подойдет не только для роз, но и для других цветов на участке.

Есть три способа приготовить удобрение для розы из золы.

Первый способ: размешайте 1 кг золы в 10 л воды. Доведите до кипения и кипятите 20 минут. Затем этот раствор разведите ещё 10 л холодной воды. Поливайте по 1 л на каждый куст.

100 г золы разведите в 10 л воды. Полейте растения раствором прямо под корень.

В мокрую погоду просто посыпьте золой землю вокруг куста. На 1 квадратный метр понадобится примерно 3 кг золы.

Компост не только питает розу и удобряет почву, пока медленно разлагается, но и согревает цветок зимой. Компостом розу мульчируют на зиму, раскладывая удобрение холмом вокруг стебля. В каждую груду компоста для больше пользы можно вмешать горсть пепла.

Хорошо питают розу и помогают пережить морозы дрожжи. Для приготовления удобрения 10 г сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара разведите в 20 л воды и настаивайте 2 часа. Затем полейте землю у корней роз.

Луковая шелуха содержит полезные для розы фитонциды, каротин и витамины, подготавливает растение к зимовке. 500 г луковой шелухи залейте 2 л горячей воды и оставьте настаиваться на сутки. Отваром можно полить розы или опрыскать кусты.

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