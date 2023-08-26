Спать под потоком прохладного воздуха невероятно приятно, но никто не знает, с какими проблемами можно столкнуться.

Жара многим приносит массу неудобств, поэтому обычно стараемся найти способ охладиться. Для кого-то достаточно принять душ, кто-то покупает кондиционер, но самый простой и дешевый способ – вентилятор. Правда, многие недооценивают этот прибор.

УНИАН разбирался, можно ли оставлять включенным вентилятор на ночь.

Что будет если оставить вентилятор на ночь - ваше здоровье в опасности

Спать в прохладной комнате приносит особое удовольствие, особенно летом. Такой простой прибор как вентилятор создает не только комфортные условия для сна, но и ласковый ветерок. Поэтому противники жары неоднократно задумываются, можно ли спать под вентилятором всю ночь.

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Дело в том, что устройство, которое разгоняет воздух, может вызвать у спящего человека озноб и судороги. Кроме того, можно застудить голову и шею, что обернется сильными болями в ухе и в затылке. Также работающий вентилятор пересушивает кожу и слизистую носа и горла, из-за чего вы можете заработать насморк и больное горло.

Можно ли держать вентилятор включенным - ответ вам не понравится

Как мы уже выяснили, постоянная работа вентилятора может оказать негативное влияние на ваше здоровье. Оказывается, это и плохо для самого устройства. В среднем, такой бытовой прибор беспрерывно может работать примерно полтора-два года. После этого срока вероятность поломки крайне высока и придется покупать новый.

Не стоит забывать и про возможные скачки напряжения, которые могут стать причиной короткого замыкания. Это не только "убьет" прибор, но может стать причиной большой трагедии - возникший пожар посреди ночи может лишить не только жилья, но и жизни.

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