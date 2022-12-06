Где лучше хранить хлеб - в холодильнике или хлебнице, и как дольше сохранить хлеб свежим - читайте в материале УНИАН.

Знаете, что делает большинство людей, чтобы дольше сохранить хлеб свежим? Кладут его в холодильник. И всем советуют так делать - мол, в холодильнике хлеб не портится и не черствеет. "Еще как черствеет!" - вторят им другие. Давайте разберемся, можно ли хранить хлеб в холодильнике на самом деле.

Ранее мы писали о том, как приготовить хлеб без дрожжей в духовке, мультиварке и на плите.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике - за и против

Противники того, чтобы хранить хлеб в холодильнике на самом деле правы: хлеб в нем черствеет быстрее (в 3 раза - говорят ученые), чем при комнатной температуре. Все дело в том, что в холодильнике в хлебе происходит процесс, когда молекулы крахмала кристаллизуются, и в результате хлеб становится черствым.

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Но есть нюанс - хранить хлеб в холодильнике нельзя длительное время. Если же вам нужен более-менее свежий хлеб каких-то 2-3 дня - вы можете использовать для этого холодильник.

Как хранить хлеб в холодильнике - 3 способа

Есть несколько правил, как хранить хлеб в холодильнике.

Не заворачивайте хлеб в полиэтиленовый пакет - так он точно зачерствеет.

Положите хлеб в бумажный пакет, а после заверните в полиэтиленовый или пищевую пленку. Влагу, которая будет испаряться из хлеба, поглотит бумага, и хлеб останется хрустящим.

Будьте внимательны: если хлеб еще горячий, ему нужно дать полностью остыть и лишь потом завернуть и положить в холодильник. Завернутый в пакет горячий хлеб покроется конденсатом.

Где хранить хлеб на кухне, чтобы он не черствел - советы

В хлебнице

Это самый простой способ хранения хлеба, правда, в хлебнице можно хранить хлеб недолго - максимум два дня.

Проверено, что хлеб лучше всего сохраняется в деревянной хлебнице. Заверните хлеб в мешочек, например, льняной, и положите в хлебницу, а саму хлебницу поставьте в закрытый кухонный шкаф - подальше от прямых солнечных лучей.

Температура должна быть около 20ºC. Следите за тем, чтобы на кухне не было повышенной влажности, иначе хлеб заплесневеет.

В морозилке

Самый лучший способ хранения хлеба - в морозилке, здесь он может храниться 3-6 месяцев.

В морозилку хлеб можно положить в оригинальной магазинной упаковке. Если хлеб без упаковки, заверните его в полиэтиленовый пакет, пищевую пленку или фольгу. Чтобы наверняка, можно "укутать" хлеб сначала в пищевую пленку, а затем в фольгу.

Кстати, в морозилке можно хранить не только хлеб, но и сдобу - она прекрасно сохраняет свой внешний вид и не теряет во вкусе.

Размораживать хлеб лучше при комнатной температуре, предварительно распаковав его.

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