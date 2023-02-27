Узнавайте в нашем материале, какие корнеплоды стоит сразу выбросить, чтобы себе не навредить.

Проросший картофель может быть очень опасным для вашего здоровья. Дело в том, что в таких корнеплодах накапливается много соланина. Это ядовитое вещество, которое способно вызвать отравление.

Ранее УНИАН писал, как быстро почистить картошку, превратив это занятие в сплошное удовольствие.

Можно ли есть проросший картофель - рекомендации

Появление ростков на картофеле из-за длительного и неправильного хранения овоща - увы, не редкость. К сожалению, некоторые такие корнеплоды стоит сразу выбросить, другие - употреблять с максимальной осторожностью.

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Зеленый проросший картофель в пищу использовать тоже нельзя. Они особенно опасны для здоровья и могут спровоцировать тяжелое отравление.

Что касается остальных плодов с ростками, то наибольшее количество ядовитого соланина скапливается в кожуре и в так называемых "глазках". В таком случае картофель нужно тщательно очистить и готовить, внимательно придерживаясь рекомендаций.

Также специалисты однозначно отвечают и на вопрос о том, можно ли есть старую мягкую картошку. По их словам, корнеплоды, которые уже сморщились, утратили все свои полезные вещества, и лучше их тоже отправить в мусорку.

Как готовить проросший картофель - важные советы

Как мы уже предупреждали, прежде чем использовать проросший картофель для приготовления блюд, необходимо тщательно его очистить. "Глазки" и кожуру нужно полностью удалить, картофель хорошенько промыть и только тогда готовить.

Для большей гарантии избавления от соланина при чистке корнеплодов от кожуры лучше удалять толстый слой.

Кроме того, нейтрализовать оставшийся в овоще соланин поможет ряд продуктов. Их следует добавлять в блюда. Это может быть чеснок, капуста, сметана, свекла, а также специи и зелень.

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