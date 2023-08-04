Разбираемся, чем полезна свекла, а кому она может навредить.

Свекла - овощ с древней историей. Она содержит много витаминов и микроэлементов, считается одним из самых популярных и ценится за свои пищевые и целебные свойства. Но, оказывается, полезна свекла не для всех - некоторым людям нужно есть ее с осторожностью, а то и отказаться от блюд с этим овощем. В чем польза и вред главного ингредиента борща - рассказываем в материале.

Свекла - польза овоща

Свеклу начали выращивать еще 4 тысячи лет назад, на Средиземноморье. Первыми ее оценили римляне, при чем, сначала они ели исключительно ботву, и лишь спустя время - сам корнеплод, но уже тогда считали ее весьма полезной. К нам свёкла попала из Византии, примерно в Х веке, и со временем стала одной из главных составляющих борща.

Свекла содержит витамины А и С, группы B, фолиевую кислоту, йод, бор, марганец, а также калий и железо. Также овощ - отличный источник клетчатки, а еще в нем мало калорий (в 100 г сырой свеклы - 43 ккал). Но на этом достоинства свеклы не заканчиваются, остановимся на главных:

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Свекла богата антиоксидантами

Они защищают здоровые клетки организма от атак свободных радикалов, а также укрепляют иммунитет и помогают противостоять простудным заболеваниям. Самым сильным свекольным антиоксидантом считается бетаин - натуральный пигмент, которому свекла обязана своим цветом.

Свекла - польза для кишечника

Свекла содержит много клетчатки, которая способствует хорошему пищеварению и хорошо насыщает (полезно для тех, кто сбрасывает вес). Также овощ поддерживает оптимальную микрофлору кишечника и свеклу употребляют для профилактики запоров.

Свекла от давления и инфаркта

В овоще содержатся соли азотной кислоты - нитраты. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота - он расширяет стенки сосудов и снижает артериальное давление. Также исследования доказали, что если регулярно есть свеклу, то можно снизить риск инфаркта.

Свекла - польза для женщин

Марганец, железо и бор, содержащиеся в свекле, способствуют кроветворению - образованию новых клеток крови. Поэтому свеклу полезно есть женщинам во время менструаций - чтобы восстановить кровопотерю в организме. Также овощ полезен для женщин в климаксе, помогает восстановить гормональный фон, а при мастопатии свеклу советуют есть с медом.

Свекла - польза для печени

Антиоксидант бетаин, о котором говорили ранее, поддерживает также здоровье печени - защищает ее от ожирения и ускоряет восстановление ее клеток, поврежденных токсинами.

Свекла вареная - польза

Какая свекла полезнее - вареная или сырая? Большинство свойств, которые имеет сырая свекла - польза их очевидна, сохраняет и вареный овощ, хотя и теряет в процессе варки часть витаминов.

Вареную свеклу советуют употреблять при заболеваниях ЖКТ - она содержит меньше кислот, раздражающих кишечник. Чтобы в ней сохранялось больше пользы, советуют готовить свеклу до состояния аль денте - чтоб оставался лёгкий природных хруст.

Кому нельзя есть свеклу

Есть у свеклы и ряд ограничений и противопоказаний. Нельзя употреблять этот овощ:

при мочекаменной и желчнокаменной болезни - свекла содержит оксалаты (соли щавелевой кислоты), которые провоцируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях;

при сахарном диабете - у свеклы высокий гликемический индекс, и она содержит много сахара;

при болезнях желудочно-кишечного тракта - употреблять с осторожностью, так как овощ имеет слабительный эффект и противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника и диареей;

при гипотонии - стоит проявить умеренность, так как большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения артериального давления.

Если у вас нет никаких противопоказаний, то свеклу можно смело включать в свой рацион.

Сколько свеклы можно есть в день

Дневная порция свеклы для здорового человека - 100-200 г в день, есть ее можно в любом виде.

Иногда возникает вопрос, почему свеклу нельзя есть вечером - долгое время овощ, который содержит много сахаров, считался не подходящим для худеющих. Но на самом деле это не так - вреда от свеклы на ночь нет. Главное - употреблять ее не позже, чем за 2 часа до сна. Кроме прочего, овощ на ужин помогает снять последствия дневного стресса и уснуть.

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