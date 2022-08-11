Когда собирать и как долго хранить кукурузу - УНИАН рассказал важные нюансы.

Кукуруза - весьма популярная и неприхотливая культура, которая дает хороший урожай в украинских условиях. Сроки уборки кукурузы зависят от сорта растения и от того, для каких целей выращивается культура.

Ранее УНИАН рассказывал, когда собирать лук на участке.

Когда собирают кукурузу: сроки созревания

Оптимальные сроки для сбора кукурузы - в течение августа. Торопиться со сбором не нужно, но и затягивать до осени не стоит, поскольку нежные зерна кукурузы не переносят заморозки. Также урожай может испортиться из-за частых осадков, поэтому початки желательно сорвать до начала затяжных дождей.

Когда собирают кукурузу для личного употребления

Чтобы кукуруза при варке была нежной и сочной, её собирают слегка недозрелой. Такие початки прекрасно подходят для варки или приготовления консервации на зиму, но не годятся на корм скоту.

Признаки раннней спелой кукурузы такие:

светлый, почти белый цвет зерен;

зерна легко прокалываются ногтем и выделяют много сока;

"волоски" на початке шелковистые и влажные, светлого цвета;

укрывные листья на початке зеленого цвета и плотно облегают кукурузу.

Когда собирают кукурузу в сельскохозяйственных целях

Если кукурузу выращивают для приготовления корма для скота, то собирают культуру на более поздней стадии, когда в зернах меньше воды и больше крахмала. Но на вкус такая кукуруза слишком жёсткая и не сочная.

Признаки кукурузы для кормежки скота такие:

зерна насыщенного желтого или оранжевого цвета (в зависимости от сорта);

укрывные листья на початке сухие и желтые;

"волоски" на конце початка сухие и коричневого цвета;

зерна твердые и с трудом прокалываются ногтем.

Как хранить собранную кукурузу

Кукурузу рекомендуется хранить в холодильнике в початках, не снимая верхние листья. Это продлит срок хранения и предотвратит высыхание листьев. В отделении для овощей кукуруза в початках в початках пролежит примерно месяц, а очищенная и сваренная - 1 неделю.

Если початки заморозить, то в морозильной камере они могут храниться около года. Заморозить также можно и отдельные зерна. Отделенные от свежей кукурузы и сваренные зерна могут храниться в холодильнике 3-4 недели.

Поздняя кукуруза может храниться в початках без холодильника. Для длительного хранения растению нужен свежий воздух. Разложить кукурузу рекомендуется на балконе или на чердаке с открытым окном. Листья не удаляют полностью, но приоткрывают сверху. В таких условиях кукуруза может храниться 3-4 недели.

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