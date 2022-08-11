Кукуруза - весьма популярная и неприхотливая культура, которая дает хороший урожай в украинских условиях. Сроки уборки кукурузы зависят от сорта растения и от того, для каких целей выращивается культура.
Ранее УНИАН рассказывал, когда собирать лук на участке.
- Когда собирают кукурузу: сроки созревания
- Когда собирают кукурузу для личного употребления
- Когда собирают кукурузу в сельскохозяйственных целях
- Как хранить собранную кукурузу
Когда собирают кукурузу: сроки созревания
Оптимальные сроки для сбора кукурузы - в течение августа. Торопиться со сбором не нужно, но и затягивать до осени не стоит, поскольку нежные зерна кукурузы не переносят заморозки. Также урожай может испортиться из-за частых осадков, поэтому початки желательно сорвать до начала затяжных дождей.
Когда собирают кукурузу для личного употребления
Чтобы кукуруза при варке была нежной и сочной, её собирают слегка недозрелой. Такие початки прекрасно подходят для варки или приготовления консервации на зиму, но не годятся на корм скоту.
Признаки раннней спелой кукурузы такие:
- светлый, почти белый цвет зерен;
- зерна легко прокалываются ногтем и выделяют много сока;
- "волоски" на початке шелковистые и влажные, светлого цвета;
- укрывные листья на початке зеленого цвета и плотно облегают кукурузу.
Когда собирают кукурузу в сельскохозяйственных целях
Если кукурузу выращивают для приготовления корма для скота, то собирают культуру на более поздней стадии, когда в зернах меньше воды и больше крахмала. Но на вкус такая кукуруза слишком жёсткая и не сочная.
Признаки кукурузы для кормежки скота такие:
- зерна насыщенного желтого или оранжевого цвета (в зависимости от сорта);
- укрывные листья на початке сухие и желтые;
- "волоски" на конце початка сухие и коричневого цвета;
- зерна твердые и с трудом прокалываются ногтем.
Как хранить собранную кукурузу
Кукурузу рекомендуется хранить в холодильнике в початках, не снимая верхние листья. Это продлит срок хранения и предотвратит высыхание листьев. В отделении для овощей кукуруза в початках в початках пролежит примерно месяц, а очищенная и сваренная - 1 неделю.
Если початки заморозить, то в морозильной камере они могут храниться около года. Заморозить также можно и отдельные зерна. Отделенные от свежей кукурузы и сваренные зерна могут храниться в холодильнике 3-4 недели.
Поздняя кукуруза может храниться в початках без холодильника. Для длительного хранения растению нужен свежий воздух. Разложить кукурузу рекомендуется на балконе или на чердаке с открытым окном. Листья не удаляют полностью, но приоткрывают сверху. В таких условиях кукуруза может храниться 3-4 недели.